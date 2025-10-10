    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHORNBACH Holding AktievorwärtsNachrichten zu HORNBACH Holding
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft Hornbach Holding auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 105 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis der Baumarkt-Holding liege um 9 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Benjamin Thielmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sei vor allem auf höhere Personalausgaben zurückzuführen./rob/bek/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 16:47 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 91,70EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 08:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Benjamin Thielmann
    Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 95
    Kursziel alt: 105
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft Hornbach Holding auf 'Hold' Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 105 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis der Baumarkt-Holding liege um 9 Prozent …