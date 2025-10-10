BERENBERG stuft Hornbach Holding auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 105 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis der Baumarkt-Holding liege um 9 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Benjamin Thielmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sei vor allem auf höhere Personalausgaben zurückzuführen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 16:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 91,70EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 08:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Benjamin Thielmann
Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 105
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
