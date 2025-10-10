    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHSBC Holdings AktievorwärtsNachrichten zu HSBC Holdings

    ANALYSE-FLASH

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies senkt HSBC auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 1120 Pence

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies stuft HSBC von "Buy" auf "Hold" ab.
    • Kursziel angehoben von 960 auf 1120 Pence.
    • Übernahme von Hang Seng sorgt für Unsicherheit.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies senkt HSBC auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 1120 Pence
    Foto: Eagle - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat HSBC von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 960 auf 1120 Pence angehoben. Dass die Bank ihre Hongkong-Tochter Hang Seng komplett übernehmen und deshalb den Rückkauf eigener Aktien für drei Quartale aussetze, begeistere ihn nicht, schrieb Joseph Dickerson in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Auf Basis seiner Berechnungen sei die Transaktion vor Berücksichtigung der schätzungsweise überschaubaren Synergien ergebnisneutral (EPS). Trotz seiner angehobenen Schätzungen und einer für 2027 angenommenen Eigenkapitalquote (ROTE) von fast 17 Prozent sehe er nicht genug Kurspotenzial, um seine bisherige Kaufempfehlung beizubehalten./rob/gl/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu HSBC Holdings Plc!
    Long
    9,20€
    Basispreis
    0,99
    Ask
    × 11,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    11,17€
    Basispreis
    1,36
    Ask
    × 8,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    HSBC Holdings

    0,00 %
    -4,13 %
    +1,57 %
    +9,42 %
    +43,69 %
    +123,98 %
    +239,62 %
    +61,64 %
    +5,27 %
    ISIN:GB0005405286WKN:923893

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HSBC Holdings Aktie

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 11,60 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 08:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HSBC Holdings Aktie um -4,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von HSBC Holdings bezifferte sich zuletzt auf 199,66 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,3333GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000GBP was eine Bandbreite von -13,64 %/-22,28 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: HSBC
    Kursziel: 1120 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1120,00£, was eine Steigerung von +11070,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu HSBC Holdings - 923893 - GB0005405286

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über HSBC Holdings. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Jefferies senkt HSBC auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 1120 Pence Das Analysehaus Jefferies hat HSBC von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 960 auf 1120 Pence angehoben. Dass die Bank ihre Hongkong-Tochter Hang Seng komplett übernehmen und deshalb den Rückkauf eigener Aktien für drei Quartale …