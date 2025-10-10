ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt HSBC auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 1120 Pence
- Jefferies stuft HSBC von "Buy" auf "Hold" ab.
- Kursziel angehoben von 960 auf 1120 Pence.
- Übernahme von Hang Seng sorgt für Unsicherheit.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat HSBC von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 960 auf 1120 Pence angehoben. Dass die Bank ihre Hongkong-Tochter Hang Seng komplett übernehmen und deshalb den Rückkauf eigener Aktien für drei Quartale aussetze, begeistere ihn nicht, schrieb Joseph Dickerson in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Auf Basis seiner Berechnungen sei die Transaktion vor Berücksichtigung der schätzungsweise überschaubaren Synergien ergebnisneutral (EPS). Trotz seiner angehobenen Schätzungen und einer für 2027 angenommenen Eigenkapitalquote (ROTE) von fast 17 Prozent sehe er nicht genug Kurspotenzial, um seine bisherige Kaufempfehlung beizubehalten./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HSBC Holdings Aktie
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 11,60 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 08:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HSBC Holdings Aktie um -4,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,57 %.
Die Marktkapitalisierung von HSBC Holdings bezifferte sich zuletzt auf 199,66 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,3333GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000GBP was eine Bandbreite von -13,64 %/-22,28 % bedeutet.
