    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHORNBACH Holding AktievorwärtsNachrichten zu HORNBACH Holding

    ANALYSE-FLASH

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berenberg senkt Ziel für Hornbach Holding auf 95 Euro - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel für Hornbach auf 95 Euro gesenkt.
    • Einstufung bleibt bei "Hold" trotz Senkung.
    • Operatives Ergebnis 9% unter Konsensschätzung.
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Ziel für Hornbach Holding auf 95 Euro - 'Hold'
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 105 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis der Baumarkt-Holding liege um 9 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Benjamin Thielmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sei vor allem auf höhere Personalausgaben zurückzuführen./rob/bek/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 16:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    HORNBACH Holding

    +0,43 %
    -2,76 %
    -11,83 %
    -14,14 %
    +10,22 %
    +37,28 %
    -1,82 %
    +24,76 %
    +300,14 %
    ISIN:DE0006083405WKN:608340

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie

    Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 92,40 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 08:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um -2,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd..

    HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5700 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 118,00EUR was eine Bandbreite von +2,81 %/+27,71 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 95 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 95,00, was eine Steigerung von +3,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu HORNBACH Holding - 608340 - DE0006083405

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über HORNBACH Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Berenberg senkt Ziel für Hornbach Holding auf 95 Euro - 'Hold' Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 105 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis der Baumarkt-Holding liege um 9 Prozent …