Berenberg senkt Ziel für Hornbach Holding auf 95 Euro - 'Hold'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 92,40 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 08:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um -2,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,83 %.

Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd..

HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5700 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 118,00EUR was eine Bandbreite von +2,81 %/+27,71 % bedeutet.