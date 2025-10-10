ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Hornbach Holding auf 95 Euro - 'Hold'
- Kursziel für Hornbach auf 95 Euro gesenkt.
- Einstufung bleibt bei "Hold" trotz Senkung.
- Operatives Ergebnis 9% unter Konsensschätzung.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 105 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis der Baumarkt-Holding liege um 9 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Benjamin Thielmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sei vor allem auf höhere Personalausgaben zurückzuführen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 16:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 92,40 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 08:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um -2,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,83 %.
Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd..
HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 118,00EUR was eine Bandbreite von +2,81 %/+27,71 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 95 Euro
