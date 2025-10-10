Fast Rekordniveau
339 Millionen Übernachtungen bis August
- Gästezahlen im August steigen um 0,7 Prozent.
- Inlandsgäste zunehmen, Auslandsgäste sinken.
- Jahresbilanz 2025 fast auf Rekordniveau.
WIESBADEN (dpa-AFX) - Nach dem Rückgang der Gästezahlen im verregneten Juli haben Hotels und Gasthöfe in Deutschland im August wieder mehr Geschäft gemacht. Mit 59,4 Millionen Gästeübernachtungen wurden in dem Monat 0,7 Prozent mehr gezählt als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilt. Dabei gab es ein Plus bei Gästen aus dem Inland, aber einen Rückgang bei Gästen aus dem Ausland.
Obwohl dieser Trend auch für das Gesamtjahr gilt, fällt die bisherige Jahresbilanz der Branche vergleichsweise gut aus: In den ersten acht Monaten des Jahres 2025 verbuchten Hotels und Pensionen hierzulande insgesamt 339,2 Millionen Übernachtungen. Das waren fast genauso viele wie im Rekordjahr 2024, als von Januar bis einschließlich August 339,4 Millionen Übernachtungen in den Büchern standen.
Die Wiesbadener Statistiker berücksichtigen Beherbergungsbetriebe wie Hotels, Gasthöfe und Pensionen mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise Campingplätze mit mindestens zehn Stellplätzen./ben/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 7,852 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +2,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,35 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,96 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,7143EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +53,85 %/-10,26 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TUI. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich verreise etwa 10 - 20 mal im Jahr, davon etwa 4-7 mal privat.
Geschäftlich buche ich Hotels i.d.R. direkt, wenn ich es kenne, oder über HRS, Trivago oder Booking
Privat reise ich 4-7 mal pro Jahr, buche sowohl über die o.g. Portale als auch über TUI.de. Je nachdem wo ich schneller und qualitativ besser fündig werde. Ich würde ganz sicher nicht eine KI entscheiden lassen, wann und mit wem ich fliege, in welches Hotel ich gehe usw.
Doch mindestens 2 mal im Jahr reisen wir als Gruppe von 6-9 Personen, und da werde ich den Service eines Reisebüros ganz sicher nicht missen wollen, auch weil die Plattformen oft bei 4/6 Reisenden schon aussteigen.
Schließlich: Meine Safari in Namibia und die Reise nach Florida wurde/wird ganz sicher nicht ohne Reisebüro stattfinden. Dabei sind Kosten/Preise bei der Entscheidung übrigens irrelevant.
Sorry, aber Du hast gar keine Ahnung. Es kommen überings auch immer mehr JUNGE Leute ins Büro, die cleveren halt...............
Recht einfach: Intelligente Menschen die verstehen, dass man im Reisebüro sehr viel Service, Fachwissen und Beratung bekommt OHNE dafür auch nur einen Euro bezahlen zu müssen!Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif