UBS stuft Brenntag auf 'Sell'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Brenntag von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 56 auf 45 Euro gesenkt. Angesichts zunehmender Anzeichen einer schwachen Nachfrage in den Absatzmärkten und Überkapazitäten in der chemischen Industrie sieht Nicole Manion bis zum ersten Halbjahr 2026 Absatz- und Ergebnisrisiken für die Chemikalienhändler, wie sie in ihrer Neubewertung am Freitag schrieb. Deshalb senkte sie für Brenntag ihre Gewinnprognosen und liegt damit für die Jahre 2025 bis 2027 auch klar unter den Konsensschätzungen./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,41 % und einem Kurs von 50,30EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 08:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Nicole Manion
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 56
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nicole Manion
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 56
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte