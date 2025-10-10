Nach 'Sell' von UBS droht Brenntag Abrutschen unter 50 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,41 % und einem Kurs von 50,30 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 08:55 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um +0,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,70 %.

Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 116,59 Mrd..

UBS Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4586. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5700 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,70CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 39,00CHF was eine Bandbreite von -19,82 %/+11,68 % bedeutet.