AKTIE IM FOKUS
Nach 'Sell' von UBS droht Brenntag Abrutschen unter 50 Euro
- UBS empfiehlt Verkauf von Brenntag-Aktien.
- Kurs fiel um 3% auf 49,85 Euro bei Tradegate.
- Unternehmensführung im Wandel, neue Ziele fehlen.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Verkaufsempfehlung der Bank UBS droht für die Aktien von Brenntag am Freitag unter eine wichtige Unterstützung zu fallen. Auf Tradegate fiel der Kurs um gut 3 Prozent auf 49,85 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Zuletzt hatte er an der runden 50-Euro-Marke Unterstützung gefunden. Nun droht ein Tief seit Mitte 2021.
Zwar werde der neue Chef Jens Birgersson irgendwann neue Zielvorgaben zur Verbesserung der Profitabilität setzen, schrieb Analystin Nicole Manion von UBS. Bislang seien diese Pläne aber nicht in Sicht. Und weil gleichzeitig die Leiter der beiden Sparten Essentials und Specialties das Unternehmen in den kommenden zwei Monaten verlassen, sei Brenntag gegenwärtig "noch stark im Wandel begriffen"./bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,41 % und einem Kurs von 50,30 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 08:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um +0,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,70 %.
Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 116,59 Mrd..
UBS Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4586. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5700 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,70CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 39,00CHF was eine Bandbreite von -19,82 %/+11,68 % bedeutet.
Am 10.09.2025 hat Dominik de Daniel (Aufsichtsrat Brenntag) 6.000 Aktien, zu einem Kurs von 1,300000 EUR verkauft.
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 91 Aktien, zu einem Kurs von 53,28 EUR gekauft.
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 486 Aktien, zu einem Kurs von 53,48 EUR gekauft.
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 4.031 Aktien, zu einem Kurs von 53,39 EUR gekauft.
