    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBrenntag AktievorwärtsNachrichten zu Brenntag

    AKTIE IM FOKUS

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach 'Sell' von UBS droht Brenntag Abrutschen unter 50 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS empfiehlt Verkauf von Brenntag-Aktien.
    • Kurs fiel um 3% auf 49,85 Euro bei Tradegate.
    • Unternehmensführung im Wandel, neue Ziele fehlen.
    AKTIE IM FOKUS - Nach 'Sell' von UBS droht Brenntag Abrutschen unter 50 Euro
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Verkaufsempfehlung der Bank UBS droht für die Aktien von Brenntag am Freitag unter eine wichtige Unterstützung zu fallen. Auf Tradegate fiel der Kurs um gut 3 Prozent auf 49,85 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Zuletzt hatte er an der runden 50-Euro-Marke Unterstützung gefunden. Nun droht ein Tief seit Mitte 2021.

    Zwar werde der neue Chef Jens Birgersson irgendwann neue Zielvorgaben zur Verbesserung der Profitabilität setzen, schrieb Analystin Nicole Manion von UBS. Bislang seien diese Pläne aber nicht in Sicht. Und weil gleichzeitig die Leiter der beiden Sparten Essentials und Specialties das Unternehmen in den kommenden zwei Monaten verlassen, sei Brenntag gegenwärtig "noch stark im Wandel begriffen"./bek/mis

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Brenntag SE!
    Long
    48,22€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 14,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    55,19€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 14,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,41 % und einem Kurs von 50,30 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 08:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um +0,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 116,59 Mrd..

    UBS Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4586. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,70CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 39,00CHF was eine Bandbreite von -19,82 %/+11,68 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Brenntag - A1DAHH - DE000A1DAHH0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Brenntag. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Nach 'Sell' von UBS droht Brenntag Abrutschen unter 50 Euro Nach einer Verkaufsempfehlung der Bank UBS droht für die Aktien von Brenntag am Freitag unter eine wichtige Unterstützung zu fallen. Auf Tradegate fiel der Kurs um gut 3 Prozent auf 49,85 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Zuletzt …