    JPMORGAN stuft Richemont auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Richemont von 175 auf 170 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den Mitte November anstehenden Zahlen habe sie mit Blick auf die jüngsten Branchendaten sowie den Gegenwind durch Wechselkursveränderungen, den Goldpreis und die US-Zölle ihre Gewinnschätzungen für den Luxusgüterkonzern gesenkt, schrieb Chiara Battistini in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Von diesen externen Belastungsfaktoren abgesehen sollte die Dynamik im Schmuck- und Uhrengeschäft stark geblieben sein, beziehungsweise zugenommen haben./rob/gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 19:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:15 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 166,2EUR auf Lang & Schwarz (10. Oktober 2025, 09:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Chiara Battistini
    Analysiertes Unternehmen: Richemont
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 170
    Kursziel alt: 175
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


