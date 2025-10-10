JPMORGAN stuft Richemont auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Richemont von 175 auf 170 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den Mitte November anstehenden Zahlen habe sie mit Blick auf die jüngsten Branchendaten sowie den Gegenwind durch Wechselkursveränderungen, den Goldpreis und die US-Zölle ihre Gewinnschätzungen für den Luxusgüterkonzern gesenkt, schrieb Chiara Battistini in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Von diesen externen Belastungsfaktoren abgesehen sollte die Dynamik im Schmuck- und Uhrengeschäft stark geblieben sein, beziehungsweise zugenommen haben./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 19:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 19:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 166,2EUR auf Lang & Schwarz (10. Oktober 2025, 09:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 170
Kursziel alt: 175
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 170
Kursziel alt: 175
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte