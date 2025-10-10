TripGift(R) erfüllt Träume von der glokalen Bucketlist mit der Einführung neuer Geschenkkarten SKUs und Marktplätze für Städte, Reiseziele und Erlebnisse

New York City, NY / ACCESS Newswire / 10. Oktober 2025 / TripGift, der internationale, mehrfach preisgekrönte Marktführer für Closed-Loop-Reisegutscheine für mehrere Marken und Währungen sowie für digitale Erlebnisgutscheine, gab heute die Einführung einer neuen Reihe von Bucketlist-Reiseziel-Geschenkkarten und Marktplätzen bekannt. Mit den weltweit beliebtesten Städten – New York, London, Paris, Dubai, Tokio und vielen anderen – bieten diese Geschenkkarten, Gutscheine und Marktplätze ein einzigartiges, flexibles und personalisiertes Wertversprechen sowie ein Closed-Loop-Geschenk- und Einlöseerlebnis zum Thema Reiseziele.

Zugehöriges Bild

TripGift Reiseziel-Geschenkkarten

Geschenkkarten für Reiseziele von TripGift

Aufbauend auf TripGifts kürzlich erhaltener Auszeichnung „Travel Commerce Innovation of the Year“ und seiner robusten Technologie bieten diese personalisierten Geschenkkarten zielgerichtete Reisemöglichkeiten, die alle über TripGifts einzigartigen Marktplatz für die Einlösung von Reiseerlebnissen verwaltet werden, der nahtlos mit 103 Währungen kompatibel ist – eine marktführende Branchenneuheit.

Die Expansion wird strategisch mit wichtigen globalen strategischen Partnern umgesetzt und soll eine globale Marketingreichweite erschließen, gezielte und personalisierte Ausgaben für Reiseerlebnisse fördern und die wirtschaftliche Aktivität am Reiseziel ankurbeln. Diese Initiative wird durch die eigenen Mikrodienste und das innovative Closed-Loop-Marktplatz-Ökosystem des Unternehmens unterstützt, das den globalen Markt weiterhin mit zugänglichen Reisegeschenk- und Einlösungsmöglichkeiten in mehreren Währungen beflügelt.

„Die Nachfrage nach Erlebnis- und ‚Bucketlist‘-Reisen ist nach wie vor robust, und wir sind optimal positioniert, um von diesem globalen Wunsch mit unseren neuen Geschenkgutscheinen für Reiseziele und Bucketlist-Erlebnisse zu profitieren“, so Cary George, CEO von TripGift. „Durch die Personalisierung von geschenkten Reisen in berühmte Städte wie New York, Dubai, London und Tokio und die Unterstützung durch unsere Plattform für die Einlösung von Prämien in 103 Währungen machen wir globale Reiseträume für alle Menschen überall zugänglicher und leichter erreichbar. Diese strategische Expansion ist ein Beweis für die Stärke und einzigartige Skalierbarkeit der Infrastruktur und des Closed-Loop-Ökosystems von TripGift.“