    Mangelhafter Kinderschutz

    EU ermittelt gegen US-Plattformen

    • EU-Kommission verdächtigt Apple und Google.
    • Sicherheitsvorkehrungen für Kinder werden angefragt.
    • Tech-Konzerne müssen Auskünfte erteilen.
    Mangelhafter Kinderschutz - EU ermittelt gegen US-Plattformen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL/HORSENS (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission verdächtigt Apple , Snapchat sowie Google und YouTube, Kinder auf ihren Plattformen nicht genug zu schützen. Die Brüsseler Behörde verlange von den Tech-Konzernen daher nun Auskünfte zu ihren Sicherheitsvorkehrungen, sagte die zuständige Kommissionsvizepräsidentin Henna Virkkunen./tre/DP/mis

     

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 219,2 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 09:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -0,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,25 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 231,89USD. Von den letzten 9 Analysten der Apple Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 280,00USD was eine Bandbreite von -6,52 %/+27,68 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

