Warum das LEI-Register so wichtig für die europäischen Finanzmärkte ist

Bildquelle: LEI Register

Die Begriffe LEI, LEI-Nummer oder LEI-Register sind für viele Menschen neu und können nicht zugeordnet werden. Der Legal Entity Identifier, kurz LEI, wurde geschaffen, um Unternehmen im Finanzbereich klar zu identifizieren. Was das LEI-Register ist und weshalb es so wichtig ist, wird im Folgenden erklärt. Gleichzeitig wird die Funktion des Registers näher betrachtet.

Was ist die LEI-Nummer?

Der LEI ist eine rechtliche Kennnummer, die aus einem 20-stelligen alphanumerischen Code besteht. Dieser Code gilt auf der ganzen Welt. Jede juristische Person, die finanzielle Transaktionen durchführt, erhält damit ihre eigene Nummer.

Er ist somit ein international geltender Standard, der als „Pass“ für juristische Personen dient und die Sicherheit und Transparenz auf dem weltweiten Finanzmarkt sicherstellt. Er macht es möglich, eindeutig festzustellen „wer wer ist“ und „was oder wer wem gehört“.

Privatpersonen benötigen keine LEI-Nummer. Sie wird nur von folgenden juristischen Personen verlangt:

Banken

Unternehmen die weltweit agieren

Investmentfonds

Stiftungen

oder juristischen Personen

Mit der LEI-Nummer können getätigte Wertpapiergeschäfte einfach nachvollzogen werden. Selbst dann, wenn sie sehr komplex sind.

Die Funktionen und die Bedeutung des LEI

Durch die LEI-Nummer kann eine juristische Person auf der ganzen Welt eindeutig identifiziert werden. Durch die eingetragene LEI im LEI-Register werden selbst komplexe Strukturen im Finanzbereich einfach nachvollziehbar.

Die eindeutige Identifizierung macht es auch möglich, dass Risiken von Regulierungsbehörden rascher erkennbar sind. Dadurch kann rasch eingegriffen und die betroffenen Akteure sofort ausfindig gemacht werden.

Ein weiterer Vorteil, der durch die LEI-Nummer entsteht, ist das Vermeiden von Manipulationen im Wertpapierhandel. Betrug im Finanzbereich kann damit hervorragend vorgebeugt werden.

Unternehmen profitieren von der LEI-Nummer, da die “Know Your Customer”-Prozesse kurz KYC, vereinfacht sind. Durch die Nummer kann jeder Unternehmer sofort feststellen, mit dem er es zu tun hat.

Gesetzliche Grundlagen für die Anwendung des LEI in Europa

Es bestehen derzeit drei wichtige gesetzliche Grundlagen für die Notwendigkeit der LEI-Registereintragung.

Im Wertpapierhandel wird die Registrierung durch die MiFID II vorgeschrieben.

Des Weiteren, der Digital Operations Resilience Act oder auch DORA genannt, macht die LEI-Nummer zum zentralen Code zur Identifizierung für Finanzunternehmen.

Die europäische Marktinfrastruktur-Verordnung, kurz EMIR genannt, schreibt die LEI-Nummer sogar verpflichtend vor. Vor allem bei Derivategeschäften ist das zwingend.

Die LEI-Nummer für europäische oder deutsche Unternehmen und ihre Bedeutung

Für europäische und somit auch deutsche Unternehmen im Finanzbereich ist der LEI eine Vorschrift gemäß MiFID II und EMIR Vorschrift und keine optionale Möglichkeit.

Ein Unternehmen muss eine gültige LEI-Nummer besitzen, wenn es mit Derivaten, Aktien oder ETFs handelt. Fehlt diese Nummer, greifen Banken und Broker sofort durch – der Handel wird unverzüglich gestoppt.

Für deutsche Unternehmen ist dabei besonders wichtig, dass der LEI nicht nur eine europäische Pflicht ist, sondern direkt an die spezifischen Anforderungen der deutschen Handelsregister anknüpft. Über leinummer.de erhalten Unternehmen nicht nur eine weltweit gültige Kennung, sondern auch die Sicherheit, dass die Registrierung den lokalen Vorschriften entspricht.

Fazit

Das gesamte LEI-System ist die Basis für Stabilität und Integrität auf den europäischen Finanzmärkten. Durch die zuverlässige und einheitlich gestaltete Identifikation aller eingetragenen Marktteilnehmer wird die Sicherheit enorm erhöht und Betrug wird vermieden.

Die Registrierung für den Erhalt einer LEI-Nummer ist einfach und unkompliziert. Sie stellen einen Antrag und erhalten innerhalb weniger Stunden Ihre einzigartige LEI-Nummer. Damit ist der Handel am Finanzmarkt rechtlich abgesichert.

Bei Fragen oder für die Beantragung steht unter leinummer.de ein kompetenter Support zur Verfügung. Der Service ist auf die Anforderungen deutscher Handelsregister abgestimmt und ermöglicht den Erhalt einer weltweit anerkannten LEI-Nummer – in der Regel innerhalb weniger Stunden, zuverlässig und kostengünstig.