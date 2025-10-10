ANALYSE-FLASH
UBS senkt Brenntag auf 'Sell' - Ziel runter auf 45 Euro
- UBS stuft Brenntag von "Neutral" auf "Sell" ab.
- Kursziel von 56 auf 45 Euro gesenkt.
- Schwache Nachfrage und Überkapazitäten erwartet.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Brenntag von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 56 auf 45 Euro gesenkt. Angesichts zunehmender Anzeichen einer schwachen Nachfrage in den Absatzmärkten und Überkapazitäten in der chemischen Industrie sieht Nicole Manion bis zum ersten Halbjahr 2026 Absatz- und Ergebnisrisiken für die Chemikalienhändler, wie sie in ihrer Neubewertung am Freitag schrieb. Deshalb senkte sie für Brenntag ihre Gewinnprognosen und liegt damit für die Jahre 2025 bis 2027 auch klar unter den Konsensschätzungen./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 50,94 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 09:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um -4,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 7,39 Mrd..
Brenntag zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von -12,08 %/+40,68 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 45 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Brenntag - A1DAHH - DE000A1DAHH0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Brenntag. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Am 10.09.2025 hat Dominik de Daniel (Aufsichtsrat Brenntag) 6.000 Aktien, zu einem Kurs von 1,300000 EUR verkauft.
Wie ist Ihre Meinung dazu? Diskutieren Sie mit!
Quelle: Brenntag Insidertrades
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 91 Aktien, zu einem Kurs von 53,28 EUR gekauft.
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 486 Aktien, zu einem Kurs von 53,48 EUR gekauft.
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 4.031 Aktien, zu einem Kurs von 53,39 EUR gekauft.
Wie ist Ihre Meinung dazu? Diskutieren Sie mit!
Quelle: Brenntag Insidertrades