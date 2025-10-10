UBS senkt Brenntag auf 'Sell' - Ziel runter auf 45 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 50,94 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 09:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um -4,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,78 %.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 7,39 Mrd..

Brenntag zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von -12,08 %/+40,68 % bedeutet.