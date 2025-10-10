    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise geben weiter nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise am Freitag gesunken, Brent bei 64,77 USD.
    • WTI-Preis fiel auf 61,08 USD, Rückgang um 43 Cent.
    • Experten warnen vor Überangebot, Pessimismus dominiert.
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag weiter gesunken. Im Vergleich zum Vortag hielt sich der Preisrückgang aber in Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 64,77 US-Dollar. Das waren 45 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November fiel um 43 Cent auf 61,08 Dollar.

    Nach einem Preisanstieg in der ersten Wochenhälfte hat ab Donnerstag eine Gegenbewegung am Ölmarkt eingesetzt. Mittlerweile haben die Notierungen einen großen Teil der Gewinne wieder abgegeben. Der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee steht nur noch leicht über dem Niveau vom Beginn der Handelswoche am Montag.

    Nach Einschätzung der Rohstoffexpertin Barbara Lambrecht von der Commerzbank haben am Ölmarkt die Pessimisten die Oberhand gewonnen. Sie wies darauf hin, dass sich Brent-Öl seit Beginn des Jahres um gut zwölf Prozent verbilligt hat. "Ein Grund ist das stark gestiegene Ölangebot", sagte Lambrecht. In den vergangenen Monaten haben Förderstaaten, die im Ölverbund Opec+ organisiert sind, ihre Produktionsmenge mehrfach erhöht.

    Zuletzt haben Experten der Internationalen Energieagentur (IEA) bereits vor einem Überangebot auf dem Weltmarkt gewarnt. In der kommenden Woche werden von der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und von der IEA neue Prognosen erwartet./jkr/stk




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
