Aixtron sehr schwach - Ruppiger Wochenverlauf

Die Aixtron-Papiere sind in dieser Woche auf Berg- und Talfahrt. Ein kritischer Blick der USA auf Chipausrüster-Exporte nach China und damit verbundene Sorgen vor Exportbeschränkungen hatte zunächst ebenso belastetet wie eine etwas skeptische Einschätzung von JPMorgan, während der generelle Auftrieb im Technologiesektor und besser als erwartet ausgefallene Umsatzahlen von TSMC zeitweise die Stimmung aufhellten./ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +17,54 % und einem Kurs von 46,30 auf Nasdaq OTC (08. Oktober 2025, 14:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -4,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,45 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 1,52 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,286EUR. Von den letzten 7 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -3,17 %/+48,98 % bedeutet.