    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    AKTIE IM FOKUS

    185 Aufrufe 185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aixtron sehr schwach - Ruppiger Wochenverlauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron-Aktien fallen um 3,8% nach Kaufempfehlung-Streichung.
    • Analyst warnt vor optimistischen Schätzungen für 2026.
    • Exportängste und gemischte Marktstimmung belasten Kurs.
    AKTIE IM FOKUS - Aixtron sehr schwach - Ruppiger Wochenverlauf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Achterbahnfahrt der Aixtron -Aktien setzt sich am Freitag mit kräftigen Kursabschlägen fort. Eine gestrichene Kaufempfehlung von Warburg Research setzte dem Kurs zu, das Minus belief sich auf 3,8 Prozent.

    Laut Analyst Malte Schaumann steht der Zulieferer für die Halbleiterindustrie vor einem weiteren Übergangsjahr. Da in den nächsten zwei bis drei Quartalen keine wesentliche Erholung der Auftragslage in Sicht sei, erschienen die Konsensschätzungen für 2026 zu optimistisch.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Aixtron SE!
    Long
    12,21€
    Basispreis
    1,21
    Ask
    × 10,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    14,73€
    Basispreis
    1,47
    Ask
    × 10,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Aixtron-Papiere sind in dieser Woche auf Berg- und Talfahrt. Ein kritischer Blick der USA auf Chipausrüster-Exporte nach China und damit verbundene Sorgen vor Exportbeschränkungen hatte zunächst ebenso belastetet wie eine etwas skeptische Einschätzung von JPMorgan, während der generelle Auftrieb im Technologiesektor und besser als erwartet ausgefallene Umsatzahlen von TSMC zeitweise die Stimmung aufhellten./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +17,54 % und einem Kurs von 46,30 auf Nasdaq OTC (08. Oktober 2025, 14:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -4,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 1,52 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,286EUR. Von den letzten 7 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -3,17 %/+48,98 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Aixtron sehr schwach - Ruppiger Wochenverlauf Die jüngste Achterbahnfahrt der Aixtron -Aktien setzt sich am Freitag mit kräftigen Kursabschlägen fort. Eine gestrichene Kaufempfehlung von Warburg Research setzte dem Kurs zu, das Minus belief sich auf 3,8 Prozent. Laut Analyst Malte Schaumann …