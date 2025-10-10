AKTIE IM FOKUS
Aixtron sehr schwach - Ruppiger Wochenverlauf
- Aixtron-Aktien fallen um 3,8% nach Kaufempfehlung-Streichung.
- Analyst warnt vor optimistischen Schätzungen für 2026.
- Exportängste und gemischte Marktstimmung belasten Kurs.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Achterbahnfahrt der Aixtron -Aktien setzt sich am Freitag mit kräftigen Kursabschlägen fort. Eine gestrichene Kaufempfehlung von Warburg Research setzte dem Kurs zu, das Minus belief sich auf 3,8 Prozent.
Laut Analyst Malte Schaumann steht der Zulieferer für die Halbleiterindustrie vor einem weiteren Übergangsjahr. Da in den nächsten zwei bis drei Quartalen keine wesentliche Erholung der Auftragslage in Sicht sei, erschienen die Konsensschätzungen für 2026 zu optimistisch.
Die Aixtron-Papiere sind in dieser Woche auf Berg- und Talfahrt. Ein kritischer Blick der USA auf Chipausrüster-Exporte nach China und damit verbundene Sorgen vor Exportbeschränkungen hatte zunächst ebenso belastetet wie eine etwas skeptische Einschätzung von JPMorgan, während der generelle Auftrieb im Technologiesektor und besser als erwartet ausgefallene Umsatzahlen von TSMC zeitweise die Stimmung aufhellten./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +17,54 % und einem Kurs von 46,30 auf Nasdaq OTC (08. Oktober 2025, 14:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -4,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,45 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 1,52 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,286EUR. Von den letzten 7 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -3,17 %/+48,98 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6
Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Vor wenigen Tagen hatten wir bei AIXTRON die Gelegenheit, unsere Partner im Rahmen des ESGaN-Projekts in Herzogenrath zu einem intensiven Review-Meeting zu empfangen. Der Austausch war äußerst wertvoll – vielen Dank an alle Beteiligten für die spannenden Gespräche und die konstruktive Zusammenarbeit!
Im Projekt ???????? ????? ??????? ??????? (?????) entwickeln wir gemeinsam GaN-Leistungselektronik für den Einsatz im Weltraum. Die Technik soll extremen Bedingungen wie Strahlung und Temperaturschwankungen standhalten – und dabei effizienter und leichter sein als bisherige Lösungen. 💡
Ziel ist ein 200V-GaN-Transistor für Satelliten und Raumfahrtanwendungen – entwickelt und getestet komplett in Europa. AIXTRON bringt dafür seine MOCVD-Expertise ein und unterstützt die Partner bei der Umsetzung.
https://www.facebook.com/share/p/1AW8dod1Yg/
AIXTRON tritt 300-mm-GaN-Forschungsprogramm mit Hyperion 300 mm Anlage bei