Analyst hebt Nvidia auf 300 US-Dollar – 60 Prozent Kursrallye erwartet

Der Höhenflug von Nvidia könnte noch lange nicht zu Ende sein. Die Investmentbank Cantor Fitzgerald hat ihr Kursziel für den US-Chiphersteller von 240 auf 300 US-Dollar angehoben. Das entspricht einem Kurspotenzial von rund 59 Prozent. Die Einstufung bleibt auf Overweight. Analyst C. J. Muse sieht den Konzern fest als Hauptprofiteur des weltweiten KI-Infrastrukturbooms positioniert.

Muse begründet seine optimistische Prognose mit einer massiven Nachfrage nach KI-Rechenleistung. In den vergangenen 12 bis 16 Wochen sei die Nachfrage nach sogenannten "AI Tokens" regelrecht explodiert, so der Analyst. Gemeint ist die Rechenkapazität, die für das Training und Ausführen großer KI-Modelle benötigt wird.

"Wir befinden uns erst am Anfang eines mehreren Billionen US-Dollar schweren Investitionszyklus in KI-Infrastruktur", schrieb Muse in einer neuen Analyse. "Allein die großen Hyperscaler wie Microsoft, Amazon und Google signalisieren Investitionen im dreistelligen Milliardenbereich über die kommenden Jahre hinaus. Von weiteren Treibern wie Neo-Cloud-Anbietern, Industrieunternehmen und Edge-AI ist dabei noch gar nicht die Rede."

Kein Hype, sondern struktureller Wandel

Muse widerspricht der These, der KI-Markt befinde sich in einer spekulativen Blase. Vielmehr sieht er die Branche in einer fundamentalen Phase des Wachstums. "Das ist kein Hype, sondern eine langfristige Transformation", betont er. Nach seinen Berechnungen könnte der globale Markt für KI-Infrastruktur bis 2030 ein Volumen von 3 bis 4 Billionen US-Dollar erreichen – eine Vervielfachung gegenüber heute.

OpenAI-Deal als neuer Wachstumstreiber

Ein weiterer Kurstreiber sei laut Cantor Fitzgerald die kürzlich bekannt gewordene strategische Partnerschaft zwischen Nvidia und OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT. Nvidia plant Investitionen von bis zu 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI, das wiederum Rechenzentren auf Basis von Nvidia-Hardware entwickeln will – mit einem Ausbau von bis zu 10 Gigawatt Rechenleistung.

Muse spricht von einer richtungsweisenden Allianz: "Diese Partnerschaft ermöglicht es OpenAI, zu einem eigenen Hyperscaler aufzusteigen. Das ist ein Win-Win für beide Seiten und bietet Nvidia zusätzlich die Option, an OpenAI zu partizipieren."

Nvidia bleibt das Zugpferd der KI-Revolution

Mit einem Aktienplus von 41 Prozent seit Jahresbeginn bleibt Nvidia der Liebling der Märkte. Das Unternehmen dominiert den Markt für KI-Grafikprozessoren mit einem geschätzten Marktanteil von über 80 Prozent.

Cantor Fitzgerald sieht das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Die Analysten erwarten, dass Nvidia weiter massiv von Kapitalausgaben in Rechenzentren und der zunehmenden Monetarisierung von KI-Anwendungen profitieren wird.

Analysten überbieten sich

Cantor ist nicht das einzige Analysehaus, das Nvidia hoch einschätzt. Innerhalb der vergangenen Wochen haben auch andere Banken ihre Kursziele erhöht. Melius Research erwartet nun 275 US-Dollar, Barclays 240 US-Dollar und Bank of America 235 US-Dollar. Selbst traditionell vorsichtige Analysten wie Goldman Sachs sehen inzwischen Kursziele oberhalb von 200 US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





