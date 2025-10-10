Energiekontor kappt Gewinnausblick - Verzögerungen und Regeländerungen

Kurz nach Handelsbeginn verlor der SDax -Wert 17 Prozent. Ein ähnlich großes Minus ist nun auch im Portfolio der Anleger seit Jahresbeginn vermerkt. Am Vortag hatte das Papier noch das höchste Niveau seit fast zwei Monaten erreicht.

BREMEN (dpa-AFX) - Der Wind- und Solarparkentwickler Energiekontor hat seinen Ausblick wegen Schwierigkeiten in Deutschland und Großbritannien spürbar gesenkt. Das Vorsteuerergebnis dürfte in diesem Jahr nur noch zwischen 30 und 40 Millionen Euro betragen statt der bisher angepeilten 70 bis 90 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Bremen mitteilte. Die Anleger wurden von der Gewinnwarnung kalt erwischt: Die Aktie fiel am Freitag prozentual zweistellig.

Als Gründe für die Gewinnwarnung nannte das Unternehmen Projektverzögerungen in Deutschland sowie geänderte Rahmenbedingungen für mehrere britische Windkraftprojekte. So führen etwa die Verzögerungen zu längeren Einspruchs- und Widerspruchsfristen für projektspezifische Behördenentscheidungen. Und in Großbritannien ziehen sich die Netzanschlusszusagen hin.

In der Folge können laut Energiekontor geplante Kaufverträge für Windparks in mehreren Fällen voraussichtlich zwar bis Jahresende abgeschlossen werden. Die Ergebniswirksamkeit werde zu einem größeren Teil jedoch ins Jahr 2026 fallen, hieß es. Wesentliche Vollzugsbedingungen würden aller Voraussicht nach erst nach dem Jahreswechsel erfüllt.

Energiekontor hatte bereits im Frühjahr vor möglichen Projektverzögerungen gewarnt und dabei auf die nur schleppend verlaufende Netzreform in Großbritannien verwiesen. 2028 wollen die Bremer einen Vorsteuergewinn in Höhe von 120 Millionen Euro erreichen, womit er sich verglichen mit 2023 verdoppeln würde./lew/men/err/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,44 % und einem Kurs von 40,00 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 09:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um -10,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,04 %. Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 554,20 Mio.. Energiekontor zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8600 %. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 117,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 154,00EUR was eine Bandbreite von +195,83 %/+289,38 % bedeutet.



