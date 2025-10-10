    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Chemie AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Chemie
    BERENBERG stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Wacker Chemie auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der jüngste Kurssprung beim Chipindustrie-Zulieferer Siltronic, an dem der Chemiekonzern beteiligt ist, sowie die Hoffnung auf politische Unterstützung für die Energiekosten hätten den Aktienkurs zuletzt offenbar trotz sinkender Konsensschätzungen gestützt, schrieb Sebastian Bray in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Es sei indes kein Geheimnis, dass Wacker ein schwieriges Quartal hinter sich habe. Bray rechnet mit einer Konkretisierung des operativen Ergebnisausblicks (Ebitda) für 2025 am unteren Ende der aktuellen Zielspanne. Er senkte seine Gewinnschätzungen für die Jahre bis 2027 deutlich./rob/gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 20:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 66,85EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Sebastian Bray
    Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 68
    Kursziel alt: 68
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


