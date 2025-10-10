RBC stuft AB Inbev auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. 2025 werde der Brauereikonzern das untere Ende der mittelfristig angestrebten Spanne für das organische Ergebniswachstum (Ebitda) von 4 bis 8 Prozent wohl gerade so erreichen, schrieb James Edwardes Jones in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Auch angesichts möglicher Aktienrückkäufe für mindestens 3 Milliarden US-Dollar und trotz erheblich negativer Wechselkursauswirkungen auf die Verschuldung sei die Bewertung attraktiv./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 51,56EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 72

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

