    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAnheuser-Busch InBev AktievorwärtsNachrichten zu Anheuser-Busch InBev
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft AB Inbev auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. 2025 werde der Brauereikonzern das untere Ende der mittelfristig angestrebten Spanne für das organische Ergebniswachstum (Ebitda) von 4 bis 8 Prozent wohl gerade so erreichen, schrieb James Edwardes Jones in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Auch angesichts möglicher Aktienrückkäufe für mindestens 3 Milliarden US-Dollar und trotz erheblich negativer Wechselkursauswirkungen auf die Verschuldung sei die Bewertung attraktiv./rob/gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:45 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 51,56EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: James Edwardes Jones
    Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 72
    Kursziel alt: 72
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 72,00, was eine Steigerung von +40,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft AB Inbev auf 'Outperform' Die kanadische Bank RBC hat AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. 2025 werde der Brauereikonzern das untere Ende der mittelfristig angestrebten Spanne für das organische Ergebniswachstum (Ebitda) von 4 bis 8 Prozent wohl …