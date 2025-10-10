BERENBERG stuft Axa auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,80 Euro belassen. In Vorab-Aussagen zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres habe der französische Versicherer betont, von der heimischen politischen Unsicherheit kaum betroffen zu sein, schrieb Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er attestierte Axa einen soliden Ausblick für das dritte Geschäftsquartal sowie eine attraktive Bewertung, die eine gute Einstiegsgelegenheit biete./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 40,18EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Huttner
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 47,80
Kursziel alt: 47,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
