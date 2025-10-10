Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 10.10. - FTSE Athex 20 stark +1,96 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.669,08 PKT und steigt um +0,20 %.
Top-Werte: Mercedes-Benz Group +2,33 %, Commerzbank +1,60 %, Continental +1,27 %
Flop-Werte: MTU Aero Engines -1,57 %, Siemens Energy -1,51 %, Rheinmetall -1,30 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:54) bei 30.828,08 PKT und fällt um -0,16 %.
Top-Werte: Aroundtown +2,10 %, Fraport +1,68 %, Lanxess +1,27 %
Flop-Werte: AIXTRON -4,36 %, Gerresheimer -3,73 %, HENSOLDT -2,90 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.740,69 PKT und fällt um -0,22 %.
Top-Werte: Evotec +1,75 %, Nordex +1,26 %, 1&1 +0,78 %
Flop-Werte: AIXTRON -4,36 %, HENSOLDT -2,90 %, IONOS Group -1,62 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:52) bei 5.643,85 PKT und steigt um +0,34 %.
Top-Werte: Mercedes-Benz Group +2,33 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +1,93 %, Banco Santander +1,64 %
Flop-Werte: Prosus Registered (N) -2,77 %, Siemens Energy -1,51 %, Rheinmetall -1,30 %
Der ATX steht bei 4.746,40 PKT und verliert bisher -0,10 %.
Top-Werte: Raiffeisen Bank International +1,56 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,28 %, EVN +1,05 %
Flop-Werte: STRABAG -1,99 %, Wienerberger -1,56 %, PORR -1,30 %
Der SMI bewegt sich bei 12.607,51 PKT und steigt um +0,18 %.
Top-Werte: Sika +1,22 %, Kuehne + Nagel International +1,07 %, Givaudan +0,72 %
Flop-Werte: Holcim -1,30 %, Lonza Group -0,98 %, Zurich Insurance Group -0,60 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.070,51 PKT und steigt um +0,34 %.
Top-Werte: Stellantis +3,22 %, Kering +2,68 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +1,93 %
Flop-Werte: ArcelorMittal -1,31 %, Euronext -0,88 %, Thales -0,76 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.740,83 PKT und steigt um +0,57 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +1,82 %, Getinge (B) +1,35 %, Swedbank Shs(A) +1,29 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,44 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,65 %, AstraZeneca -0,17 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 5.190,00 PKT und steigt um +1,96 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,51 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,15 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,12 %
Flop-Werte: Viohalco -2,30 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,24 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,95 %
