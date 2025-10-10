AKTIE IM FOKUS
Stellantis steigen - Absatzzahlen stützen
- Stellantis-Aktien steigen um zwei Prozent im Handel.
- Stabilisierung nach Kursabsturz von Februar bis April.
- US-Absatz steigt um 35 Prozent, positive Entwicklung.
AMSTERDAM (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Stellantis haben am Freitag im frühen Handel zugelegt. Zuletzt stieg der Wert um zwei Prozent. Damit setzte sich die Stabilisierung der vergangenen sechs Monate fort. Seit dem Absturz des Kurses, der von Februar bis April nahezu eine Halbierung gebracht hatte, schwankt der Wert zwischen rund 7,50 und 10 Euro.
Einen Hoffnungsschimmer lieferten nun neue Absatzzahlen. Im dritten Quartal waren die Auslieferungen um 13 Prozent gestiegen. Steigende Verkaufszahlen in den USA trugen dazu entscheidend bei. Der Autobauer profitierte vom Abbau der hohen Lagerbestände in den USA. Insgesamt legte der US-Absatz im Jahresvergleich um 35 Prozent zu und deutet damit auf eine geschäftliche Erholung hin./mf/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,30 % und einem Kurs von 9,463 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um +4,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 27,18 Mrd..
Stellantis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Stellantis Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -14,77 %/-4,11 % bedeutet.
Stellantis will zehn Milliarden in den USA investieren
Zur Beschleunigung der unternehmensweiten KI-Einführung
Stellantis und Mistral AI heben ihre Partnerschaft von Piloten zur unternehmensweiten KI-Implementierung auf und eingebettete generative KI über den gesamten Betrieb hinweg.
Einführung von Innovation Lab und Transformation Academy, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln und die KI-Einführung in Stellantis zu skalieren.
Neue Initiativen zur Verbesserung der Kundenerfahrung und zur Wertsteigerung, beginnend mit dem Vertrieb und Aftersales und erstreckt sich auf Ingenieurwesen und andere Bereiche.
TURIN, 1. Oktober 2025 – Heute auf der Italian Tech Week, Stellantis und Mistral AI a
