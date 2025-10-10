Stellantis steigen - Absatzzahlen stützen

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,30 % und einem Kurs von 9,463 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um +4,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,63 %.

Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 27,18 Mrd..

Stellantis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Stellantis Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -14,77 %/-4,11 % bedeutet.