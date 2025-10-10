0,7 % mehr Übernachtungen als im Vorjahr

WIESBADEN (ots) - Gästeübernachtungen, August 2025



59,4 Millionen



+0,7 % zum August 2024



Im August 2025 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 59,4

Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 0,7 % mehr

als im August 2024.



Rückgang bei Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland





Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im August 2025

gegenüber August 2024 um 1,6 % auf 49,7 Millionen zu. Gleichzeitig sank die Zahl

der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland um 3,8 % auf 9,8 Millionen.



Januar bis August 2025: Übernachtungszahl erreicht fast das Rekordniveau des

Vorjahres



In den ersten acht Monaten des Jahres 2025 konnten die Beherbergungsbetriebe

insgesamt 339,2 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit blieb die Zahl leicht

(-0,1 %) unter dem Höchstwert von 339,4 Millionen im Zeitraum Januar bis August

2024. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg dabei 2025

gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,6 % auf 282,7 Millionen. Bei den Gästen aus

dem Ausland sank die Übernachtungszahl dagegen um 3,1 % auf 56,5 Millionen.



Methodische Hinweise:



Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und

Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze

und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn

Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.



Weitere Informationen:



Detaillierte Ergebnisse sind voraussichtlich Ende Oktober 2025 im Statistischen

Bericht "Monatserhebung im Tourismus" auf der Themenseite "Tourismus" im

Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.



