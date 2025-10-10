    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    0,7 % mehr Übernachtungen als im Vorjahr

    WIESBADEN (ots) - Gästeübernachtungen, August 2025

    59,4 Millionen

    +0,7 % zum August 2024

    Im August 2025 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 59,4
    Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische
    Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 0,7 % mehr
    als im August 2024.

    Rückgang bei Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland

    Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im August 2025
    gegenüber August 2024 um 1,6 % auf 49,7 Millionen zu. Gleichzeitig sank die Zahl
    der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland um 3,8 % auf 9,8 Millionen.

    Januar bis August 2025: Übernachtungszahl erreicht fast das Rekordniveau des
    Vorjahres

    In den ersten acht Monaten des Jahres 2025 konnten die Beherbergungsbetriebe
    insgesamt 339,2 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit blieb die Zahl leicht
    (-0,1 %) unter dem Höchstwert von 339,4 Millionen im Zeitraum Januar bis August
    2024. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg dabei 2025
    gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,6 % auf 282,7 Millionen. Bei den Gästen aus
    dem Ausland sank die Übernachtungszahl dagegen um 3,1 % auf 56,5 Millionen.

    Methodische Hinweise:

    Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und
    Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze
    und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn
    Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.

    Weitere Informationen:

    Detaillierte Ergebnisse sind voraussichtlich Ende Oktober 2025 im Statistischen
    Bericht "Monatserhebung im Tourismus" auf der Themenseite "Tourismus" im
    Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    +++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++
    +++

    Weitere Auskünfte:
    Tourismus
    Telefon: +49 611 75 4851
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6134853
    OTS: Statistisches Bundesamt




