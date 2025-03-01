    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Baupreise für Wohngebäude im August 2025

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    +3,1 % gegenüber August 2024 / Preise für Ausbauarbeiten steigen mit +3,6 % weiterhin deutlich stärker als Preise für Rohbauarbeiten mit +2,2 %

    WIESBADEN (ots) - Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter
    Wohngebäude in Deutschland sind im August 2025 um 3,1 % gegenüber August 2024
    gestiegen. Im Mai 2025, dem vorherigen Berichtsmonat der Statistik, hatte der
    Preisanstieg im Vorjahresvergleich 3,2 % betragen. Wie das Statistische
    Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, erhöhten sich die Baupreise im August 2025
    gegenüber Mai 2025 um 0,5 %. Alle Preisangaben beziehen sich auf Bauleistungen
    am Bauwerk einschließlich Mehrwertsteuer.

    Die Preise für Rohbauarbeiten an Wohngebäuden stiegen von August 2024 bis August
    2025 um 2,2 %. Den größten Anteil an den Rohbauarbeiten und auch am Gesamtindex
    für den Neubau von Wohngebäuden haben Betonarbeiten und Mauerarbeiten. Während
    die Preise für Betonarbeiten im Vorjahresvergleich um 1,2 % zunahmen, erhöhten
    sich die Preise für Mauerarbeiten um 1,3 %. Dachdeckungsarbeiten waren im August
    2025 um 4,4 % teurer als im August 2024, die Preise für Erdarbeiten stiegen im
    gleichen Zeitraum um 3,1 % und die Preise für Zimmer- und Holzbauarbeiten um 4,7
    %.

    Die Preise für Ausbauarbeiten lagen im August 2025 um 3,6 % über denen des
    Vorjahresmonats. Hierbei erhöhten sich die Preise für Heizanlagen und zentrale
    Wassererwärmungsanlagen (darunter zum Beispiel Wärmepumpen) um 4,4 %. Diese
    haben unter den Ausbauarbeiten neben Metallbauarbeiten den größten Anteil am
    Baupreisindex für Wohngebäude. Für Metallbauarbeiten stiegen die Preise um 1,9
    %. Bei Elektro-, Sicherheits- und Informationstechnischen Anlagen - darunter
    fallen zum Beispiel Elektro-Warmwasserbereiter und Kommunikationsanlagen -
    nahmen sie um 5,1 % zu, bei Wärmedämm-Verbundsystemen um 3,3 %.

    Neben den Baupreisen werden auch die Preise für Instandhaltungsarbeiten an
    Wohngebäuden (ohne Schönheitsreparaturen) erhoben. Diese lagen im August 2025 um
    3,8 % über denen des Vorjahresmonats.

    Die Neubaupreise für Bürogebäude stiegen zwischen August 2024 und August 2025 um
    3,3 % und damit genauso stark wie die Neubaupreise für gewerbliche
    Betriebsgebäude. Im Straßenbau erhöhten sich die Preise mit +3,5 % gegenüber
    August 2024 weniger stark als in den Vorperioden: Der Anstieg lag hier zum
    ersten Mal seit dem Berichtsmonat Mai 2021 unter 4 %.

    Weitere Informationen:

    Detaillierte Ergebnisse und lange Zeitreihen zu den Baupreisindizes sind über
    die Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 61261-0001 bis 61261-0012) abrufbar. Die
    Themenseite "Bau- und Immobilienpreisindex" im Internetangebot des Statistischen
    Bundesamtes bietet zudem Tabellen zur Statistik der Bauleistungspreise.

    Die Ergebnisse der Preisindizes für Bauleistungen sind auch im "Dashboard
    Konjunktur" verfügbar, das Teil des "Dashboard Deutschland"
    (www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem Datenportal bündelt das
    Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik und
    weiterer Datenanbieter zu den Themenbereichen Wirtschaft und Finanzen sowie
    Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem "Pulsmesser
    Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit
    bereit.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    +++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
    +++

    Weitere Auskünfte:
    Baupreise
    Telefon: +49 611 75 2440
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6134854
    OTS: Statistisches Bundesamt




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Baupreise für Wohngebäude im August 2025 +3,1 % gegenüber August 2024 / Preise für Ausbauarbeiten steigen mit +3,6 % weiterhin deutlich stärker als Preise für Rohbauarbeiten mit +2,2 % Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland sind im August 2025 um 3,1 % gegenüber August 2024 gestiegen. Im Mai 2025, dem vorherigen Berichtsmonat der Statistik, hatte der Preisanstieg im Vorjahresvergleich 3,2 % …