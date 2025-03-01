+3,1 % gegenüber August 2024 / Preise für Ausbauarbeiten steigen mit +3,6 % weiterhin deutlich stärker als Preise für Rohbauarbeiten mit +2,2 %

WIESBADEN (ots) - Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter

Wohngebäude in Deutschland sind im August 2025 um 3,1 % gegenüber August 2024

gestiegen. Im Mai 2025, dem vorherigen Berichtsmonat der Statistik, hatte der

Preisanstieg im Vorjahresvergleich 3,2 % betragen. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, erhöhten sich die Baupreise im August 2025

gegenüber Mai 2025 um 0,5 %. Alle Preisangaben beziehen sich auf Bauleistungen

am Bauwerk einschließlich Mehrwertsteuer.



Die Preise für Rohbauarbeiten an Wohngebäuden stiegen von August 2024 bis August

2025 um 2,2 %. Den größten Anteil an den Rohbauarbeiten und auch am Gesamtindex

für den Neubau von Wohngebäuden haben Betonarbeiten und Mauerarbeiten. Während

die Preise für Betonarbeiten im Vorjahresvergleich um 1,2 % zunahmen, erhöhten

sich die Preise für Mauerarbeiten um 1,3 %. Dachdeckungsarbeiten waren im August

2025 um 4,4 % teurer als im August 2024, die Preise für Erdarbeiten stiegen im

gleichen Zeitraum um 3,1 % und die Preise für Zimmer- und Holzbauarbeiten um 4,7

%.





Die Preise für Ausbauarbeiten lagen im August 2025 um 3,6 % über denen des

Vorjahresmonats. Hierbei erhöhten sich die Preise für Heizanlagen und zentrale

Wassererwärmungsanlagen (darunter zum Beispiel Wärmepumpen) um 4,4 %. Diese

haben unter den Ausbauarbeiten neben Metallbauarbeiten den größten Anteil am

Baupreisindex für Wohngebäude. Für Metallbauarbeiten stiegen die Preise um 1,9

%. Bei Elektro-, Sicherheits- und Informationstechnischen Anlagen - darunter

fallen zum Beispiel Elektro-Warmwasserbereiter und Kommunikationsanlagen -

nahmen sie um 5,1 % zu, bei Wärmedämm-Verbundsystemen um 3,3 %.



Neben den Baupreisen werden auch die Preise für Instandhaltungsarbeiten an

Wohngebäuden (ohne Schönheitsreparaturen) erhoben. Diese lagen im August 2025 um

3,8 % über denen des Vorjahresmonats.



Die Neubaupreise für Bürogebäude stiegen zwischen August 2024 und August 2025 um

3,3 % und damit genauso stark wie die Neubaupreise für gewerbliche

Betriebsgebäude. Im Straßenbau erhöhten sich die Preise mit +3,5 % gegenüber

August 2024 weniger stark als in den Vorperioden: Der Anstieg lag hier zum

ersten Mal seit dem Berichtsmonat Mai 2021 unter 4 %.



Weitere Informationen:



Detaillierte Ergebnisse und lange Zeitreihen zu den Baupreisindizes sind über

die Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 61261-0001 bis 61261-0012) abrufbar. Die

Themenseite "Bau- und Immobilienpreisindex" im Internetangebot des Statistischen

Bundesamtes bietet zudem Tabellen zur Statistik der Bauleistungspreise.



Die Ergebnisse der Preisindizes für Bauleistungen sind auch im "Dashboard

Konjunktur" verfügbar, das Teil des "Dashboard Deutschland"

(www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem Datenportal bündelt das

Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik und

weiterer Datenanbieter zu den Themenbereichen Wirtschaft und Finanzen sowie

Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem "Pulsmesser

Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit

bereit.



