Weinernte 2025 voraussichtlich um 5 % höher als im Vorjahr

WIESBADEN (ots) -



- Weinbaubetriebe in Deutschland rechnen 2025 mit insgesamt 8,2 Millionen

Hektolitern Weinmost

- Viele Anbaugebiete mit höherer Erntemenge als im Vorjahr, Abnahme der

Weinmosternte in Rheinhessen, der Pfalz und im Rheingau

- 21 % mehr Blauer Spätburgunder und 16 % mehr Weißer Burgunder, weniger

Müller-Thurgau (-12 %) und Dornfelder (-18 %)



Nach der schwachen Weinmosternte im Vorjahr kann ein Teil der Weinbaubetriebe in

Deutschland in 2025 mit einer besseren Ernte rechnen. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) basierend auf der Schätzung zum 20. September 2025

mitteilt, wird die Erntemenge voraussichtlich bei 8,2 Millionen Hektolitern

Weinmost liegen. Gegenüber dem Vorjahr mit 7,8 Millionen Hektolitern wäre dies

eine Zunahme um 5 %.





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte ► BAYER AG ■ Auf neuen Wegen ◄ Bayer +2,34 % Aktie 169 Aufrufe heute Hansdampf80 vor 22 Minuten

Die deutsche Weinernte war 2024 aufgrund der schlechten Wetterbedingungen, unteranderem durch Spätfröste und hohe Niederschläge, besonders niedrig ausgefallen(12 % unter dem Sechsjahresmittel 2018 bis 2023 von 8,9 Millionen Hektolitern).Die diesjährige Witterung bot insgesamt bessere Bedingungen für den Weinbau.Allerdings wird auch für 2025 eine leicht unterdurchschnittliche Erntemengeerwartet (3 % unter dem Sechsjahresmittel 2019 bis 2024 von 8,5 MillionenHektolitern).Wie bereits in den Vorjahren entfällt mit 51 % mehr als die Hälfte dererwarteten gesamten deutschen Weinernte auf die größten WeinanbaugebieteRheinhessen (2,2 Millionen Hektoliter) und Pfalz (2,0 Millionen Hektoliter). Einweiteres Viertel (26 %) verteilt sich auf Baden (1,2 Millionen Hektoliter) undWürttemberg (911 000 Hektoliter).Viele Weinanbaugebiete mit Erntezunahme im Vergleich zum Vorjahr - Rückgänge inRheinhessen, in der Pfalz und im RheingauIn den meisten Anbaugebieten zeichnen sich gegenüber dem Vorjahr Erntezunahmenab. Besonders deutlich sind die voraussichtlichen Zunahmen gegenüber dem Vorjahrin den Anbaugebieten Baden (+232 000 Hektoliter oder +24 %), Württemberg (+231000 Hektoliter oder +34 %), Mosel (+228 000 Hektoliter oder +44 %), Franken (+96000 Hektoliter oder +30 %), Nahe (+76 000 Hektoliter oder +30 %) undSaale-Unstrut (+46 000 Hektoliter oder +275 %). Im Jahr 2024 waren dieErntemengen gegenüber 2023 in all diesen Gebieten teils drastischzurückgegangen, in den größeren zwischen 17 % und 29 %, im Fall vonSaale-Unstrut sogar um 65 %.Eine Abnahme der diesjährigen Erntemenge gegenüber 2024 wird indessen fürRheinhessen (-371 000 Hektoliter oder -14 %), die Pfalz (-240 000 Hektoliteroder -11 %) und den Rheingau (-15 000 Hektoliter oder -7 %) geschätzt. 2024 warRheinhessen das einzige Weinanbaugebiet mit einer Zunahme der Erntemengegegenüber 2023 (+8 %), die Pfalz (-3 %) und der Rheingau (-11 %) die beiden