IGCP Capital Partners GmbH beraten die net-haus GmbH beim erfolgreichen Verkauf an das polnische PropTech-Unternehmen SINGU

Deutschland (ots) - Erfolgreiche Nachfolgelösung für den seit über 25 Jahren am

Markt etablierten Anbieter von innovativen Softwarelösungen im Bereich CAFM und

Gebäudemanagement



Die in Berlin ansässige net-haus GmbH , ein etablierter Anbieter von innovativen

Softwarelösungen im Bereich Computer-Aided Facility Management ( CAFM ) und

Gebäudemanagement, wurde erfolgreich an das polnische PropTech-Unternehmen SINGU

verkauft. Die IGCP Capital Partners GmbH war in diesem Prozess als exklusiver

Berater der net-haus GmbH tätig.





Seit über 25 Jahren entwickelt und vertreibt die net-haus GmbH smarte

Softwarelösungen, die das Gebäudemanagement effizienter gestalten. Mit mehr als

600 Kund:innen, die den "Hausmanager" nutzen, und einer tiefen Expertise in der

Digitalisierung von Immobilienprozessen ist net-haus ein führender Akteur im

deutschen Markt.



Mit der Übernahme stärkt SINGU mit Hauptsitz in Krakau seine Präsenz in der

DACH-Region. Das Unternehmen bietet eine cloudbasierte CAFM-Plattform, die über

500 Kund:innen in 35 Ländern bei der Verwaltung von über 200 Millionen

Quadratmetern Gewerbeimmobilien unterstützt. Der Erwerb von net-haus markiert

für SINGU einen wichtigen strategischen Schritt im Rahmen seiner internationalen

Expansion.



Die IGCP Capital Partners GmbH hat die Gesellschafter der net-haus GmbH während

des gesamten Verkaufsprozesses begleitet: von der Vorbereitung über die

Investorensuche und Verhandlungsführung bis hin zum erfolgreichen Abschluss der

M&A Transaktion.



Die IGCP Capital Partners GmbH (https://www.igcp.at/) unterstützt

Unternehmer:innen beim Unternehmensverkauf und der damit verbundenen

Investorensuche sowie Nachfolgeregelung. So schafft das Unternehmen nachhaltige

Lösungen, um eine schrittweise Unternehmensübergabe und einen attraktiven Exit

zu gewährleisten.



Mehr Informationen zu den ICGP Capital Partners finden Sie auf

http://www.igcp.at sowie per E-Mail unter office@igcp.at.



