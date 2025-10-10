IGCP Capital Partners GmbH beraten die net-haus GmbH beim erfolgreichen Verkauf an das polnische PropTech-Unternehmen SINGU
Markt etablierten Anbieter von innovativen Softwarelösungen im Bereich CAFM und
Gebäudemanagement
Die in Berlin ansässige net-haus GmbH , ein etablierter Anbieter von innovativen
Softwarelösungen im Bereich Computer-Aided Facility Management ( CAFM ) und
Gebäudemanagement, wurde erfolgreich an das polnische PropTech-Unternehmen SINGU
verkauft. Die IGCP Capital Partners GmbH war in diesem Prozess als exklusiver
Berater der net-haus GmbH tätig.
Seit über 25 Jahren entwickelt und vertreibt die net-haus GmbH smarte
Softwarelösungen, die das Gebäudemanagement effizienter gestalten. Mit mehr als
600 Kund:innen, die den "Hausmanager" nutzen, und einer tiefen Expertise in der
Digitalisierung von Immobilienprozessen ist net-haus ein führender Akteur im
deutschen Markt.
Mit der Übernahme stärkt SINGU mit Hauptsitz in Krakau seine Präsenz in der
DACH-Region. Das Unternehmen bietet eine cloudbasierte CAFM-Plattform, die über
500 Kund:innen in 35 Ländern bei der Verwaltung von über 200 Millionen
Quadratmetern Gewerbeimmobilien unterstützt. Der Erwerb von net-haus markiert
für SINGU einen wichtigen strategischen Schritt im Rahmen seiner internationalen
Expansion.
Die IGCP Capital Partners GmbH hat die Gesellschafter der net-haus GmbH während
des gesamten Verkaufsprozesses begleitet: von der Vorbereitung über die
Investorensuche und Verhandlungsführung bis hin zum erfolgreichen Abschluss der
M&A Transaktion.
Die IGCP Capital Partners GmbH (https://www.igcp.at/) unterstützt
Unternehmer:innen beim Unternehmensverkauf und der damit verbundenen
Investorensuche sowie Nachfolgeregelung. So schafft das Unternehmen nachhaltige
Lösungen, um eine schrittweise Unternehmensübergabe und einen attraktiven Exit
zu gewährleisten.
Mehr Informationen zu den ICGP Capital Partners finden Sie auf
http://www.igcp.at sowie per E-Mail unter office@igcp.at.
Pressekontakt:
IGCP Capital Partners GmbH
Tobias Quass
Telefon: 069915093815
E-Mail: mailto:quass@igcp.at
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/158470/6134858
OTS: IGCP Capital Partners GmbH
