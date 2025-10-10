    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    IGCP Capital Partners GmbH beraten die net-haus GmbH beim erfolgreichen Verkauf an das polnische PropTech-Unternehmen SINGU

    Deutschland (ots) - Erfolgreiche Nachfolgelösung für den seit über 25 Jahren am
    Markt etablierten Anbieter von innovativen Softwarelösungen im Bereich CAFM und
    Gebäudemanagement

    Die in Berlin ansässige net-haus GmbH , ein etablierter Anbieter von innovativen
    Softwarelösungen im Bereich Computer-Aided Facility Management ( CAFM ) und
    Gebäudemanagement, wurde erfolgreich an das polnische PropTech-Unternehmen SINGU
    verkauft. Die IGCP Capital Partners GmbH war in diesem Prozess als exklusiver
    Berater der net-haus GmbH tätig.

    Seit über 25 Jahren entwickelt und vertreibt die net-haus GmbH smarte
    Softwarelösungen, die das Gebäudemanagement effizienter gestalten. Mit mehr als
    600 Kund:innen, die den "Hausmanager" nutzen, und einer tiefen Expertise in der
    Digitalisierung von Immobilienprozessen ist net-haus ein führender Akteur im
    deutschen Markt.

    Mit der Übernahme stärkt SINGU mit Hauptsitz in Krakau seine Präsenz in der
    DACH-Region. Das Unternehmen bietet eine cloudbasierte CAFM-Plattform, die über
    500 Kund:innen in 35 Ländern bei der Verwaltung von über 200 Millionen
    Quadratmetern Gewerbeimmobilien unterstützt. Der Erwerb von net-haus markiert
    für SINGU einen wichtigen strategischen Schritt im Rahmen seiner internationalen
    Expansion.

    Die IGCP Capital Partners GmbH hat die Gesellschafter der net-haus GmbH während
    des gesamten Verkaufsprozesses begleitet: von der Vorbereitung über die
    Investorensuche und Verhandlungsführung bis hin zum erfolgreichen Abschluss der
    M&A Transaktion.

    Die IGCP Capital Partners GmbH (https://www.igcp.at/) unterstützt
    Unternehmer:innen beim Unternehmensverkauf und der damit verbundenen
    Investorensuche sowie Nachfolgeregelung. So schafft das Unternehmen nachhaltige
    Lösungen, um eine schrittweise Unternehmensübergabe und einen attraktiven Exit
    zu gewährleisten.

    Mehr Informationen zu den ICGP Capital Partners finden Sie auf
    http://www.igcp.at sowie per E-Mail unter office@igcp.at.

