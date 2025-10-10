    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs Hamburg-Altona erst 2029

    Für Sie zusammengefasst
    • Neuer Bahnhof Hamburg-Altona startet 2029.
    • Inbetriebnahme um zwei Jahre verzögert.
    • Baukomplikationen führen zu Verzögerungen.

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der neue Fern- und Regionalbahnhof Hamburg-Altona wird seinen Betrieb zwei Jahre später als bislang geplant aufnehmen. Durch Komplikationen im Ablauf des Baus müsse die Inbetriebnahme auf Ende 2029 verschoben werden, teilte die Deutsche Bahn mit./mni/DP/mis



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
