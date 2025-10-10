Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs Hamburg-Altona erst 2029
Für Sie zusammengefasst
- Neuer Bahnhof Hamburg-Altona startet 2029.
- Inbetriebnahme um zwei Jahre verzögert.
- Baukomplikationen führen zu Verzögerungen.
HAMBURG (dpa-AFX) - Der neue Fern- und Regionalbahnhof Hamburg-Altona wird seinen Betrieb zwei Jahre später als bislang geplant aufnehmen. Durch Komplikationen im Ablauf des Baus müsse die Inbetriebnahme auf Ende 2029 verschoben werden, teilte die Deutsche Bahn mit./mni/DP/mis
