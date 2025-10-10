JEFFERIES stuft GERRESHEIMER AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 66,80 Euro belassen. Nach der Gewinnwarnung vor zwei Tagen habe der Spezialverpackungshersteller nun detaillierte Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb James Vane-Tempest in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Die Eckdaten hätten dabei die Konsensschätzungen durch die Bank verfehlt./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,03 % und einem Kurs von 29,56EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 10:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66,80

Kursziel alt: 66,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

