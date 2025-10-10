Aktie auf Rekordhoch: "Samsung hat endlich seinen KI-Moment"

In diesem Jahr haben sich die Samsung-Aktien bereits um fast 80 Prozent verteuert, wodurch die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf 391 Milliarden US-Dollar angewachsen ist. Im Vergleich zu 2021, als die Kurssteigerung von einer lokalen Investoren-Euphorie geprägt war, sind es nun vor allem ausländische Investoren, die den Kurs von Samsung anheizen. Auch SK Hynix, ein weiterer Speicherchip-Hersteller, hat mit einem Kursanstieg von 144 Prpzent in diesem Jahr zur positiven Entwicklung des südkoreanischen Marktes beigetragen.

Die Marktbegeisterung für die Fortschritte des Unternehmens im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und die gestiegene Zuversicht in das klassische Geschäft mit Speicherchips treiben den Kurs an. Die Papiere des südkoreanischen Giganten kletterten am Freitag um bis zu 6,1 Prozent auf 94.500 Won, nachdem der Markt nach einer einwöchigen Pause wieder eröffnet wurde.

Investoren setzen darauf, dass Samsung mit seinem Konkurrenten SK Hynix in der Lieferung von Hochgeschwindigkeits-Speicherchips für Unternehmen wie Nvidia mithalten kann, berichtet Bloomberg. Besonders ein lukrativer Liefervertrag mit OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT, hat die Stimmung positiv beeinflusst. Analysten gehen davon aus, dass sich die Verhandlungen zwischen Samsung und Nvidia über Volumina, Preise und Lieferzeiten in der finalen Phase befinden.

Neben den KI-Investitionen gibt es auch gute Nachrichten für Samsungs traditionelle Geschäfte. Der Markt für DRAM- und NAND-Chips, in dem Samsung dominierend ist, erlebt aufgrund von Engpässen einen "Superzyklus", der die Preise steigen lässt und die Aussichten für das Unternehmen weiter verbessert.

"Samsung hat endlich seinen großen KI-Moment", sagt Haris Khurshid, CIO von Karobaar Capital LP, gegenüber Bloomberg "Was diese Rallye so spannend macht, ist nicht nur die Technologie, sondern das Vertrauen der Investoren, dass Samsung die KI-Welle nun nicht mehr verpasst."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Samsung Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 57,20EUR auf TTMzero (10. Oktober 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.



