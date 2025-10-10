Gold, Silber, Junk-Schulden: Warnzeichen - Euphorie und Panik gleichzeitig!

Panik und Euphorie gleichzeitig an den Finanzmärkten: das gilt für Gold und Silber mit extremen Bewegungen zunächst nach oben, dann nach unten (unter massiven Umsätzen). Panik und Euphorie gleichzeitig aber nicht nur bei Silber und Gold, das gilt vor allem auch für die Aktienmärkte: die einen glauben felsenfest an die KI-Blase und pushen Nvidia und Co immer weiter nach oben, die anderen sind in Panik und verkaufen: das zeigt sich etwa bei US-Regionalbanken, das zeigt sich auch bei Aktien aus dem US-Immobilienbereich, das zeigt sich bei Junk-Schulden-ETFs. Die reale Wirtschaft sendet also akute Warnsignale, aber die KI-Euphorie übertüncht das (noch). So hatten wir am gestrigen Handelstag die schwächste Marktbreite seit Juli, aber die großen US-Indizes dennoch nur leicht im Minus..

