AIXTRON - Aktie bricht ein -4,75 % - 10.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die AIXTRON Aktie. Mit einer Performance von -4,75 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die AIXTRON Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -11,80 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -4,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,39 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -6,31 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,35 % geändert.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,77 % 1 Monat +14,39 % 3 Monate -11,80 % 1 Jahr -4,14 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der AIXTRON Aktie, die von Analysten als 'Hold' eingestuft wird. Nutzer erörtern die zyklische Natur des Unternehmens und die Möglichkeit eines zukünftigen Wachstumszyklus, während Bedenken über Konkurrenz und geopolitische Risiken geäußert werden. Die Nachfrage nach SiC- und GaN-Technologien wird als entscheidend für das zukünftige Wachstum angesehen, jedoch bleibt die kurzfristige Bewertung unsicher.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,53 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die jüngste Achterbahnfahrt der Aixtron -Aktien setzt sich am Freitag mit kräftigen Kursabschlägen fort. Eine gestrichene Kaufempfehlung von Warburg Research setzte dem Kurs zu, das Minus belief sich auf 3,8 Prozent. Laut Analyst Malte Schaumann …

Das Analysehaus Warburg Research hat Aixtron von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 20 auf 15,50 Euro gesenkt. Der Zulieferer für die Halbleiterindustrie stehe vor einem weiteren Übergangsjahr, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Da in …

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.