ALBIS Leasing AG: Profitabilität steigt, Jahresprognose bestätigt!
ALBIS Leasing AG verzeichnet in 2025 ein starkes Wachstum: Die Neugeschäftsmarge steigt um 7%, während das Volumen leicht zunimmt. Prognosen für das Gesamtjahr bleiben optimistisch.
Foto: adobe.stock.com
- ALBIS Leasing AG steigert die absolute Neugeschäftsmarge in den ersten neun Monaten 2025 um 7 Prozent auf 15,3 Mio. EUR.
- Das Neugeschäftsvolumen wächst um rund 2 Prozent auf 81,4 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.
- Die Neugeschäfts- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025 wird bestätigt.
- Im dritten Quartal 2025 liegt das Neugeschäftsvolumen bei 27,1 Mio. EUR, was leicht unter dem Vorjahreswert von 28,6 Mio. EUR liegt.
- Die prozentuale Marge im dritten Quartal 2025 erhöht sich auf 19,3 Prozent, während die absolute Marge stabil bleibt bei 5,2 Mio. EUR.
- ALBIS plant für das Gesamtjahr 2025 ein Neugeschäftsvolumen zwischen 100,0 Mio. EUR und 107,5 Mio. EUR sowie ein Ergebnis vor Steuern zwischen 4,5 Mio. EUR und 5,75 Mio. EUR.
Der Kurs von ALBIS Leasing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1000EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
