+138.427 % in 30 Jahren! Diesen US-Blue-Chip kennt kaum ein Deutscher

Die NVR-Aktie hat in den letzten 30 Jahren eine spektakuläre Performance hingelegt und dabei viele Anleger beeindruckt. Seit Januar 1995, als ein Anteil noch bei 5,50 US-Dollar lag, ist der Kurs um beeindruckende 138.427,27 Prozent gestiegen. Am vergangenen Donnerstag schloss die Aktie an der NYSE bei 7.619,24 US-Dollar.

Wer sich mit der Geschichte der Börse auskennt, weiß, dass es einige börsennotierte Firmen gibt, die sehr lange sehr erfolgreich sind. Ein Beispiel hierfür ist NVR Inc., ein US-amerikanisches Hausbauunternehmen mit Sitz in Reston, Virginia.

NVR hat sich über die Jahre hinweg als feste Größe in der US-amerikanischen Bauwirtschaft etabliert. Das Unternehmen ist vor allem für den Bau von Einfamilienhäusern und deren Finanzierung bekannt und ist sowohl in der Bautätigkeit selbst als auch im Bereich der Hypothekenfinanzierung aktiv. Dank einer stabilen Geschäftsstrategie, strategischer Übernahmen und einer bemerkenswerten Marktpositionierung konnte NVR kontinuierlich wachsen und enorme Renditen für seine Aktionäre erwirtschaften.

Auch die Analystenmeinungen zu NVR sind vielversprechend. Laut S&P Global Market Intelligence raten vier Analysten aktuell zum Halten der Aktie, während ein Analyst sogar zum Kauf rät. Das durchschnittliche Kursziel für die NVR-Aktie liegt bei 8.283,33 US-Dollar, was einem Potenzial von etwa 8,7 Prozent im Vergleich zum Donnerstagschlusskurs entspricht.

Abschließend bleibt jedoch immer zu betonen: Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Performance. In der schnelllebigen Welt der Finanzmärkte kann sich alles ändern – auch für Unternehmen wie NVR.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



