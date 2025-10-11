    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVR AktievorwärtsNachrichten zu NVR

    Gewinner der Börsengeschichte

    373 Aufrufe 373 0 Kommentare 0 Kommentare

    +138.427 Prozent in 30 Jahren! Diesen US-Blue-Chip kennt kaum ein Deutscher

    Nicht Nvidia, Amazon, Netflix oder Apple. Diese US-Blue-Chip-Aktie hat innerhalb von 30 Jahren trotzdem +138.427 Prozent zugelegt. Und das Besondere: Die wenigsten Deutschen werden sie kennen.

    Für Sie zusammengefasst
    Gewinner der Börsengeschichte - +138.427 Prozent in 30 Jahren! Diesen US-Blue-Chip kennt kaum ein Deutscher
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Wer sich mit der Geschichte der Börse auskennt, weiß, dass es einige börsennotierte Firmen gibt, die sehr lange sehr erfolgreich sind. Ein Beispiel hierfür ist NVR Inc., ein US-amerikanisches Hausbauunternehmen mit Sitz in Reston, Virginia.

    Die NVR-Aktie hat in den letzten 30 Jahren eine spektakuläre Performance hingelegt und dabei viele Anleger beeindruckt. Seit Januar 1995, als ein Anteil noch bei 5,50 US-Dollar lag, ist der Kurs um beeindruckende 138.427,27 Prozent gestiegen. Am vergangenen Donnerstag schloss die Aktie an der NYSE bei 7.619,24 US-Dollar. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.150,00€
    Basispreis
    5,04
    Ask
    × 13,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.011,48€
    Basispreis
    4,37
    Ask
    × 13,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    NVR hat sich über die Jahre hinweg als feste Größe in der US-amerikanischen Bauwirtschaft etabliert. Das Unternehmen ist vor allem für den Bau von Einfamilienhäusern und deren Finanzierung bekannt und ist sowohl in der Bautätigkeit selbst als auch im Bereich der Hypothekenfinanzierung aktiv. Dank einer stabilen Geschäftsstrategie, strategischer Übernahmen und einer bemerkenswerten Marktpositionierung konnte NVR kontinuierlich wachsen und enorme Renditen für seine Aktionäre erwirtschaften.

    NVR

    -2,40 %
    -8,52 %
    -10,80 %
    -2,92 %
    -21,44 %
    +77,96 %
    +69,45 %
    +377,34 %
    +1.090,51 %
    ISIN:US62944T1051WKN:888265

    Auch die Analystenmeinungen zu NVR sind vielversprechend. Laut S&P Global Market Intelligence raten vier Analysten aktuell zum Halten der Aktie, während ein Analyst sogar zum Kauf rät. Das durchschnittliche Kursziel für die NVR-Aktie liegt bei 8.283,33 US-Dollar, was einem Potenzial von etwa 8,7 Prozent im Vergleich zum Donnerstagschlusskurs entspricht. 

    Abschließend bleibt jedoch immer zu betonen: Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Performance. In der schnelllebigen Welt der Finanzmärkte kann sich alles ändern – auch für Unternehmen wie NVR.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gewinner der Börsengeschichte +138.427 Prozent in 30 Jahren! Diesen US-Blue-Chip kennt kaum ein Deutscher Nicht Nvidia, Amazon, Netflix oder Apple. Diese US-Blue-Chip-Aktie hat innerhalb von 30 Jahren trotzdem +138.427 Prozent zugelegt. Und das Besondere: Die wenigsten Deutschen werden sie kennen.