    Italien

    Stärkster Produktionsrückgang im laufenden Jahr

    ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Produktion in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes im August unerwartet deutlich gefallen. Im Monatsvergleich sei die Fertigung um 2,4 Prozent geschrumpft, wie das nationale Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte. Es ist der stärkste Dämpfer in diesem Jahr. Nach stärker war die Produktion zuletzt Ende 2024 gesunken.

    Analysten hatten in der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone nur einen leichten Rückgang der Fertigung um 0,4 Prozent erwartet. Auch im Jahresvergleich fielen die Produktionsdaten deutlich schlechter als erwartet aus. Hier meldete das Statistikamt kalenderbereinigt einen Einbruch um 2,7 Prozent, während Experten im Schnitt einen Zuwachs um 0,6 Prozent erwartet hatten. Einen besonders starken Dämpfer meldet die Behörde bei der Energieerzeugung.

    Zuletzt waren auch deutsche Produktionsdaten überraschend schwach ausgefallen. Im August schrumpfte die Produktion in den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes um 4,3 Prozent im Monatsvergleich. Dies war der stärkste Einbruch seit Beginn des Ukrainekriegs von mehr als drei Jahren und schürte Konjunktursorgen in der größten Volkswirtschaft Europas./jkr/jsl/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
