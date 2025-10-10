Anteil von Fertighäusern in Deutschland so hoch wie nie (FOTO)

Holzminden (ots) -



- Quote bei Genehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäusern steigt 2025 auf 26,2

Prozent



Der Trend zum Fertighaus in Deutschland hat im ersten Halbjahr 2025 einen neuen

Rekord erreicht: Bei den neu genehmigten Ein- und Zweifamilienhäusern stieg der

Anteil der Fertighäuser auf den neuen Höchstwert von 26,2 Prozent. Damit hat

sich die Quote seit dem Jahr 2000 knapp verdoppelt (2000: 13,5 Prozent). Das

berichtet der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) unter Berufung auf

amtliche Zahlen.



"Die Verbraucher in Deutschland setzen verstärkt auf kurze Bauzeiten,

Kostenvorteile und Effizienz von Fertighäusern", sagt Julian Höner,

Geschäftsführer des Wärmepumpenspezialisten tecalor. "Bei der Haustechnik lässt

sich der Ansatz mit passgenauen Wärmepumpen für das Fertighaus konsequent

umsetzen."





Die Haushaltskasse entlasten



Der Einsatz von Wärmepumpentechnik entlastet auf Dauer die Haushaltskasse. Der

Grund: Wärmepumpen lassen sich an die geringe erforderliche Heizleistung der

meist gut gedämmten Fertighäuser perfekt anpassen und können mit dementsprechend

niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten - effizient und vor allem wirtschaftlich.

Gleichzeitig setzen viele Bauherren von Beginn an auf eine PV-Anlage - keine

andere Heizung kann selbst erzeugten Strom effizienter und wirtschaftlicher

einsetzen als die Wärmepumpe. "Die moderne Kombination 'Fertighaus plus

Wärmepumpenheizung' hat sich somit im Neubau längst bewährt", bestätigt Höner.

"Sie ist bei vielen Bauherren beliebt und dürfte künftig den Trend zum

kostengünstigen Bauen weiter vorantreiben."



Heizungsmodule speziell für Fertighäuser



In der Regel fällt die Entscheidung für das passende Heizsystem bereits in der

Planungsphase eines Fertighauses - die Hersteller liefern dann das Heizsystem

gleich mit. Wärmepumpenhersteller wie tecalor bieten zu diesem Zweck besonders

platzsparende Modulsysteme an. Die Geräte können je nach Bedarf verschiedene

Funktionen der Haustechnik übernehmen: "Die platzsparenden 'All-in-One'-Geräte

von tecalor lassen sich individuell zusammenstellen", sagt Höner. "Das

Wärmepumpen-Integralgerät kann nicht nur heizen, sondern zusätzlich Warmwasser

bereiten und bevorraten, die Räume kühlen und für die Lüftung sorgen - natürlich

mit Wärmerückgewinnung. Die platzsparende Aufstellfläche wird bei wachsender

Funktion nicht vergrößert."



Weitere Informationen zu den Fertighaus-Lösungen von tecalor unter:

tecalor.de/partnerprogramm (https://fachkunden.tecalor.de/de/fachkunden/fachhand

werker/partnerprogramm.html)



Über tecalor



tecalor ist Systemanbieter für Haustechnik. Der Spezialist für Wärmepumpen- und

Lüftungstechnik wurde 2001 gegründet, hat seinen Hauptsitz im niedersächsischen

Holzminden und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter bundesweit. Als eines von

wenigen Unternehmen der Branche hat sich tecalor auf den zweistufigen

Vertriebsweg spezialisiert: Aus Leidenschaft für die Energiewende legt das

Unternehmen seinen Fokus auf Wärmepumpen und Lüftungssysteme, die dazu einen

wesentlichen Beitrag in Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie im Objektbau leisten.



