    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Rekord

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Anteil von Fertighäusern in Deutschland so hoch wie nie (FOTO)

    Holzminden (ots) -

    - Quote bei Genehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäusern steigt 2025 auf 26,2
    Prozent

    Der Trend zum Fertighaus in Deutschland hat im ersten Halbjahr 2025 einen neuen
    Rekord erreicht: Bei den neu genehmigten Ein- und Zweifamilienhäusern stieg der
    Anteil der Fertighäuser auf den neuen Höchstwert von 26,2 Prozent. Damit hat
    sich die Quote seit dem Jahr 2000 knapp verdoppelt (2000: 13,5 Prozent). Das
    berichtet der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) unter Berufung auf
    amtliche Zahlen.

    "Die Verbraucher in Deutschland setzen verstärkt auf kurze Bauzeiten,
    Kostenvorteile und Effizienz von Fertighäusern", sagt Julian Höner,
    Geschäftsführer des Wärmepumpenspezialisten tecalor. "Bei der Haustechnik lässt
    sich der Ansatz mit passgenauen Wärmepumpen für das Fertighaus konsequent
    umsetzen."

    Die Haushaltskasse entlasten

    Der Einsatz von Wärmepumpentechnik entlastet auf Dauer die Haushaltskasse. Der
    Grund: Wärmepumpen lassen sich an die geringe erforderliche Heizleistung der
    meist gut gedämmten Fertighäuser perfekt anpassen und können mit dementsprechend
    niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten - effizient und vor allem wirtschaftlich.
    Gleichzeitig setzen viele Bauherren von Beginn an auf eine PV-Anlage - keine
    andere Heizung kann selbst erzeugten Strom effizienter und wirtschaftlicher
    einsetzen als die Wärmepumpe. "Die moderne Kombination 'Fertighaus plus
    Wärmepumpenheizung' hat sich somit im Neubau längst bewährt", bestätigt Höner.
    "Sie ist bei vielen Bauherren beliebt und dürfte künftig den Trend zum
    kostengünstigen Bauen weiter vorantreiben."

    Heizungsmodule speziell für Fertighäuser

    In der Regel fällt die Entscheidung für das passende Heizsystem bereits in der
    Planungsphase eines Fertighauses - die Hersteller liefern dann das Heizsystem
    gleich mit. Wärmepumpenhersteller wie tecalor bieten zu diesem Zweck besonders
    platzsparende Modulsysteme an. Die Geräte können je nach Bedarf verschiedene
    Funktionen der Haustechnik übernehmen: "Die platzsparenden 'All-in-One'-Geräte
    von tecalor lassen sich individuell zusammenstellen", sagt Höner. "Das
    Wärmepumpen-Integralgerät kann nicht nur heizen, sondern zusätzlich Warmwasser
    bereiten und bevorraten, die Räume kühlen und für die Lüftung sorgen - natürlich
    mit Wärmerückgewinnung. Die platzsparende Aufstellfläche wird bei wachsender
    Funktion nicht vergrößert."

    Weitere Informationen zu den Fertighaus-Lösungen von tecalor unter:
    tecalor.de/partnerprogramm (https://fachkunden.tecalor.de/de/fachkunden/fachhand
    werker/partnerprogramm.html)

    Über tecalor

    tecalor ist Systemanbieter für Haustechnik. Der Spezialist für Wärmepumpen- und
    Lüftungstechnik wurde 2001 gegründet, hat seinen Hauptsitz im niedersächsischen
    Holzminden und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter bundesweit. Als eines von
    wenigen Unternehmen der Branche hat sich tecalor auf den zweistufigen
    Vertriebsweg spezialisiert: Aus Leidenschaft für die Energiewende legt das
    Unternehmen seinen Fokus auf Wärmepumpen und Lüftungssysteme, die dazu einen
    wesentlichen Beitrag in Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie im Objektbau leisten.

    Pressekontakt:

    Katharina Witte
    tecalor-Presse & Öffentlichkeitsarbeit
    STIEBEL ELTRON-Gruppe
    Lüchtringer Weg 3
    37603 Holzminden
    Fon: 05531 70295684
    Mail: mailto:presse@tecalor.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168141/6134883
    OTS: tecalor GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Rekord Anteil von Fertighäusern in Deutschland so hoch wie nie (FOTO) - Quote bei Genehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäusern steigt 2025 auf 26,2 Prozent Der Trend zum Fertighaus in Deutschland hat im ersten Halbjahr 2025 einen neuen Rekord erreicht: Bei den neu genehmigten Ein- und Zweifamilienhäusern stieg der …