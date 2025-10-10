Bahn hebt Ticketpreise im Fernverkehr nicht an

BERLIN (dpa-AFX) - Fahrgästen der Deutschen Bahn bleibt in diesem Winter eine Preiserhöhung bei Fernzügen erspart. Erstmals seit Jahren sollen weder die Kosten für Spar- und Flexpreise noch für Bahncards steigen, teilte das Unternehmen mit.

"Wir wollen mit stabilen Preisen ein klares Zeichen setzen", sagte ein Sprecher. "Denn gerade in diesem Jahr sind sehr viele Züge ausgebremst worden durch den schlechten Zustand des Schienennetzes, und viele Fahrgäste mussten längere Wege in Kauf nehmen, weil es kurzfristige Baustellen gab."