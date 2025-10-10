Grammer AG überrascht: Q3 2025-Ergebnis übertrifft Vorjahr!
GRAMMER AG beeindruckt im dritten Quartal 2025 mit einem gestiegenen operativen EBIT von 14,3 Mio. EUR, trotz eines Umsatzrückgangs. Positive Währungseffekte stützen die Rendite.
Foto: vadimborkin - 258917169
- GRAMMER AG verzeichnet im dritten Quartal 2025 eine Ergebnissteigerung im Vergleich zum Vorjahr.
- Der Konzernumsatz beträgt 433,2 Mio. EUR, im Vergleich zu 472,9 Mio. EUR im Q3 2024.
- Das operative EBIT steigt auf 14,3 Mio. EUR, verglichen mit 8,3 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
- Die operative Umsatzrendite liegt bei 3,3 %, unterstützt durch positive Währungseffekte und Auflösungen von Rückstellungen.
- Der Vorstand bestätigt die Gesamtjahresprognose für 2025 mit einem Umsatz von etwa 1,9 Mrd. EUR und einem operativen EBIT von rund 60 Mio. EUR.
- Der Ausblick hängt von geopolitischen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft ab, insbesondere in Bezug auf Handelspolitik und Zölle.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Grammer ist am 30.10.2025.
Der Kurs von Grammer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,3000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,42 % im Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,1000EUR das entspricht einem Minus von -2,74 % seit der Veröffentlichung.
0,00 %
+12,80 %
+15,57 %
+14,63 %
-2,08 %
-13,18 %
-61,77 %
-70,94 %
-46,31 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte