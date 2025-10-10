Palfinger: Mit neuer Strategie zum nächsten Wachstumssprung!
PALFINGER hebt mit „Reach Higher“ ab: Kundenfokus, Wachstum und Exzellenz führen zu neuen Höhenflügen.
- PALFINGER hat die neue Strategie „Reach Higher“ für 2030+ vorgestellt, die auf maximalen Kundenfokus, gezielten Investitionen und optimierten Prozessen basiert.
- Bis 2030 sollen über 3 Milliarden Euro Umsatz, eine EBIT-Marge von 12 Prozent und ein ROCE von 15 Prozent erreicht werden.
- Die Strategie umfasst drei Hauptausrichtungen: „Lifting Customer Value“, „Balanced Profitable Growth“ und „Execution Excellence“.
- PALFINGER plant, sein globales Servicenetzwerk durch neue Standorte in Huntley/Illinois, Singapur und Duisburg zu erweitern.
- Die Strategie betont die Bedeutung von operativer Exzellenz und der Nutzung von Künstlicher Intelligenz zur Verbesserung von Qualität und Effizienz.
- PALFINGER setzt auf eine wertebasierte Unternehmenskultur, um die neue Strategie konsequent umzusetzen und Spitzenleistungen zu gewährleisten.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Palfinger ist am 27.10.2025.
