    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kursgewinne - Lage in Frankreich bleibt im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Bundesanleihen steigen am Freitag.
    • Euro-Bund-Future erreicht 128,85 Punkte, +0,13%.
    • Unsicherheit in Frankreich belastet Anleihemarkt weiterhin.
    Deutsche Anleihen - Kursgewinne - Lage in Frankreich bleibt im Blick
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,13 Prozent auf 128,85 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,68 Prozent.

    Am Vormittag fielen die Renditen von französischen Staatsanleihen zwar etwas stärker als die Renditen deutscher Anleihen, die politische Krise in Frankreich ist aber weiterhin ungeklärt. "Vor der im heutigen Tagesverlauf zu erwartenden Ernennung eines neuen französischen Ministerpräsidenten (vermutlich Sozialist oder Technokrat) bleibt die Unsicherheit hoch", heißt es in einem Kommentar der Dekabank. "Die Verabschiedung des Haushalts für 2026 bleibt eine Gratwanderung und dürfte kaum schnell erfolgen." Das Risiko von Neuwahlen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone dürfe nicht ignoriert werden, warnte die Dekabank.

    Die Lage in Frankreich könnte im weiteren Handelsverlauf das bestimmende Thema am Anleihemarkt bleiben. Darüber hinaus steht in den USA noch das von der Universität Michigan erhobene Verbrauchervertrauen für den Monat Oktober auf dem Kalender. Die Zahlen sind nicht von der teilweisen Schließung der US-Bundesbehörden betroffen.

    Auch dieser sogenannte "Shutdown" wegen einer fehlenden Einigung im Haushaltsstreit bleibt im Fokus der Anleger an den Finanzmärkten. "Weiterhin fehlen Anzeichen für ein Ende des US-Government Shutdowns", schreibt die Dekabank. Es könnte daher bis nach den "No Kings"-Demonstrationen am 18. Oktober dauern, bis es ernsthafte Gespräche zur Lösung des Haushaltsstreits gebe./jsl/jkr/men





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Anleihen Kursgewinne - Lage in Frankreich bleibt im Blick Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,13 Prozent auf 128,85 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,68 Prozent. Am Vormittag fielen die Renditen von …