Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte ► BAYER AG ■ Auf neuen Wegen ◄ Bayer +2,10 % Aktie 347 Aufrufe heute Dronach1983 vor 49 Minuten

München (ots) - Viele Unternehmen kämpfen mit stagnierender Online-Präsenz,hohen Kosten und wenig planbaren Ergebnissen - während schwarze Schafeunrealistische Versprechen machen, bleiben nachhaltiger Erfolg und Vertrauen oftauf der Strecke. Warum klassische Bedenken bei Webseiten und Social Mediaunnötig sind - und wie ein Full-Service-Ansatz den entscheidenden Unterschiedmacht?Pop-ups, blinkende Banner, grelle Farben: Was technisch möglich ist, wird aufvielen Unternehmenswebseiten gnadenlos ausgereizt. Dabei sollte eine moderneOnline-Präsenz vor allem eines tun: überzeugen, statt abzulenken. Doch genau dasGegenteil ist oft der Fall. Animationen und Störelemente verwirren die Besucher,die eigentliche Botschaft und das Angebot werden zur Nebensache. Unternehmerinvestieren außerdem viel Geld in Webseiten, die mit teuren Serviceverträgen undunübersichtlichen Abrechnungen zur Dauerbaustelle werden - und wundern sich,warum die versprochenen Leads oder neuen Kunden ausbleiben. "Viele unsererNeukunden berichten von Webseiten, bei denen sich die Kosten durch Stundenlöhneund Wartungsverträge endlos summiert haben, während echte Resultate ausblieben",warnt Felix König, Gründer von König Studios und Experte für verkaufsstarke Web-und Marketing-Lösungen. Die bittere Folge: Frust über die eigene Unwissenheit,Unsicherheit vor dem nächsten IT-Problem - und eine permanente Sorge, nicht mehrmit dem Wettbewerb mithalten zu können."Der effektivste Weg zu nachhaltigem Erfolg im Online-Marketing ist radikaleEhrlichkeit, messbare Qualität und die Fokussierung auf langfristige Ergebnisse- nicht auf kurzfristige Lockangebote", betont Felix König. Er hat sich mitseinem Team darauf spezialisiert, mittelständischen Unternehmen in Bayern unddarüber hinaus einen echten Mehrwert zu bieten: mit individuell gestaltetenWebseiten und smarten Social-Media-Konzepten. König Studios beweist tagtäglich,dass es auch anders geht - ohne Wartungsfalle, ohne leere Versprechen, dafür mitStrategie, Transparenz und nachweisbarem Mehrwert. "Wir verstehen uns alsGegenpol zu den vielen schwarzen Schafen im Markt, die mit schnellen Rankings,versprochenen Leads oder aufgeblähten Techniklösungen locken, am Ende aber nurKosten produzieren", erklärt Felix König.Missverständnisse, die bremsen - und Antworten, die weiterbringenOb Animationen, Pop-ups oder Systemlösungen - viele Unternehmer begegnen demThema Online-Marketing mit Vorurteilen. Noch immer gilt: Je mehr Effekte, desto