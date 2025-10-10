'Überwiegende' Akzeptanz zu Bürgergeldreform in SPD-Fraktion

BERLIN (dpa-AFX) - In der SPD-Bundestagsfraktion hat es in einer ersten Beratung der geplanten Bürgergeld-Reform "überwiegende Zustimmung" gegeben. Die Abgeordneten würden den nun folgenden Gesetzgebungsprozess intensiv begleiten, sagte Fraktionschef Matthias Miersch in Berlin weiter.

Die Spitzen von Union und SPD hatten sich in einer Nachtsitzung auf eine umfassende Reform der Sozialleistung geeinigt, die künftig nur noch Grundsicherung heißen soll. Vermittlung in Arbeit soll mehr in den Fokus rücken, Regeln für den Erhalt von Leistungen sollen verschärft werden - bis hin zu einer möglichen kompletten Streichung der Unterstützung.