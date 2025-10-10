BRIGITTE Award 2025
Julija Nawalnaja mit Ehrenpreis ausgezeichnet / Witwe des verstorbenen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny wird für Mut und politisches Engagement geehrt
Köln (ots) - Zum zweiten Mal haben die Ad Alliance und BRIGITTE im feierlichen
Ambiente der Bertelsmann Repräsentanz in Berlin den BRIGITTE Award verliehen. Zu
der glamourösen Veranstaltung, moderiert von Aminata Belli, kamen rund 180
geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik und Showbusiness zusammen. Der BRIGITTE
Award wurde in fünf Kategorien an Frauen verliehen, die besonders durch ihr
Engagement, ihre Haltung und ihre Persönlichkeit beeindrucken. Zudem gab es
einen Ehrenpreis.
Prominente Gäste der Veranstaltung waren unter anderem Julija Nawalnaja, Pinar
Atalay, Nazan Eckes, Florence Kasumba, Milka Loff Fernandes, Doris Dörrie,
Isabel Varell, Franca Lehfeldt, Anastasia Barner, Julian Daynov, Katja Kipping,
Petra van Bremen, Nadine Krüger, Anna von Bötticher, Alexandra von Rehlingen,
Julianna Townsend, Phenix und Aline von Drateln. Zur Jury zählen inspirierende
Frauen wie Janina Kugel, Verena Bentele, Prof. Dr. Jutta Allmendinger, Ingrid
Heisserer, Natalya Nepomnyashcha, Susanna Riethmüller, Jeannette Gusko, Gilda
Sahebi, Ildikó von Kürthy und Mirijam Trunk.
Mit einem Ehrenpreis bedacht wurde Julija Nawalnaja . Die Witwe des im Februar
2024 im russischen Straflager verstorbenen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny
wurde für ihren Mut und ihr politisches Engagement ausgezeichnet. Seit dem Tod
ihres Mannes setzt sie dessen Arbeit im Exil fort. Heute gilt sie als das
bekannteste Gesicht der russischen Exilopposition. Überreicht wurde der
Ehrenpreis von der Moderatorin und Journalistin Pinar Atalay.
Susanna Riethmüller, Chefredakteurin BRIGITTE: "Der Award bewegt nicht nur
Herzen, er bewegt Veränderungen in der Gesellschaft. Ich danke dem wunderbaren
BRIGITTE-Team und allen Beteiligten, die diesen Abend zu diesem emotionalen
Ereignis gemacht haben. Und ich danke vor allem den Preisträgerinnen. Ihr habt
uns alle inspiriert."
Auf https://www.brigitte.de/ erscheint heute (10.10.25) ein ausführliches
Interview mit Julija Nawalnaja, in dem sie über die Trauer um ihren Mann, ihre
Ziele als Oppositionspolitikerin und den Umgang des Westens mit Wladimir Putin
spricht (brigitte.de/nawalnaja). Ihre wichtigste Botschaft: "Habt keine Angst
vor ihm. Ich habe auch keine."
Zudem gibt es heute Abend im RTL Nachtjournal Spezial um 00:35 Uhr ein Interview
von Pinar Atalay mit Julija Nawalnaja.
Weitere Preisträgerinnen des BRIGITTE Awards im Überblick
Kategorie "Moving Culture": Joana Mallwitz, Chefdirigentin
In Führungspositionen von Orchestern sind Frauen bis heute selten vertreten.
Schafft es eine nach oben, macht das Tausenden Mut. Bestes Beispiel: Joana
