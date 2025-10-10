Volkswagen schlägt zurück – Elektro-Boom und Rekordzahlen trotz China-Dämpfer!

Dabei wurden deutliche Zuwächse in Südamerika (+15 Prozent), Westeuropa (+3 Prozent) sowie Zentral- und Osteuropa (+10 Prozent) verzeichnet, während China (-4 Prozent) und Nordamerika (-8 Prozent) erwartungsgemäß Rückgänge verzeichneten.

Die Volkswagen Group hat am 10. Oktober 2025 ihre Auslieferungszahlen für die ersten neun Monate des Jahres veröffentlicht. Die weltweiten Auslieferungen stiegen um 1 Prozent auf 6,60 Millionen Fahrzeuge, verglichen mit 6,52 Millionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Besonders stark war das Wachstum im Bereich der batterieelektrischen Fahrzeuge (BEV). Bis Ende September lieferte Volkswagen weltweit 717.500 BEVs aus – ein Anstieg von 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (506.600 Fahrzeuge). In Europa stiegen die Auslieferungen von BEVs um 78 Prozent, während die USA einen Anstieg von 85 Prozent verzeichneten.

In China, vor dem Start neuer Elektromodelle, gab es wie erwartet einen Rückgang von 43 Prozent. Volkswagen bleibt in Europa mit einem Marktanteil von rund 27 Prozent der klare BEV-Marktführer. Der weltweite BEV-Anteil des Konzerns stieg im Vergleich zum Vorjahr von 8 auf 11 Prozent. In Westeuropa erreichte dieser Anteil sogar 20 Prozent, nach 12 Prozent im Vorjahr.

Die Auftragseingänge in Westeuropa stiegen in den ersten neun Monaten um 17 Prozent. Ein wesentlicher Treiber dieser Zunahme waren die neuen Modelle aller Antriebsarten, darunter der VW ID.7 Tourer, der VW Transporter/Multivan, der CUPRA Terramar, der Skoda Elroq, der Audi Q6 e-tron und der Porsche 911. Besonders stark legten die BEV-Auftragseingänge zu, die um 64 Prozent stiegen und rund 22 Prozent der Gesamtauftragseingänge in Westeuropa ausmachten.

Die weltweiten Auslieferungen von Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen (PHEV) stiegen um 55 Prozent auf 299.000 Fahrzeuge, im Vergleich zu 193.000 im Vorjahreszeitraum. Besonders gefragt sind Fahrzeuge mit modernen PHEV-Antrieben der zweiten Generation und einer rein elektrischen Reichweite von bis zu 143 Kilometern.

"Besonders in Europa haben wir im dritten Quartal um 8 Prozent zugelegt. Ein wichtiger Treiber dieser positiven Entwicklung sind unsere vollelektrischen Modelle, von denen wir in Europa bis Ende September rund 80 Prozent mehr ausgeliefert haben als im Vorjahr, weltweit waren es rund 40 Prozent mehr", sagte Marco Schubert, Mitglied der erweiterten Konzernleitung für Vertrieb.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 90,90EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 11:30 Uhr) gehandelt.



