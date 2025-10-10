    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Speicher fehlen

    873 Aufrufe 873 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wegen KI: Cloud-Kapazitäten bei Microsoft und Alphabet werden knapp

    Die KI hat nicht nur einen großen Energiehunger: Sie verschlingt auch Rechenkapazitäten. Daher werden Microsofts Engpässe bei Rechenzentren länger anhalten, als das Unternehmen bisher angegeben hat.

    Für Sie zusammengefasst
    • Microsoft hat Engpässe bei Rechenzentren bis 2026.
    • Mangel an Servern betrifft GPUs und CPUs für KI.
    • Europa hat noch ausreichende Kapazitäten verfügbar.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Speicher fehlen - Wegen KI: Cloud-Kapazitäten bei Microsoft und Alphabet werden knapp
    Foto: dpa

    In mehreren US-Regionen fehlt es an physischem Platz und an Servern. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf Insider-Informationen.

    Neue Abonnements für Cloud-Dienste der Azure-Plattform seien in wichtigen Server-Regionen – darunter Nord-Virginia und Texas – bis in die erste Jahreshälfte 2026 eingeschränkt. Das sei ein längerer Zeitraum, als Microsoft bislang kommuniziert hatte. Noch im Juli hatte Finanzchefin Amy Hood erklärt, die Engpässe würden bis Ende 2025 bestehen bleiben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Long
    488,09€
    Basispreis
    3,15
    Ask
    × 14,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    556,61€
    Basispreis
    3,14
    Ask
    × 14,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Der Mangel betrifft sowohl Hochleistungsrechner mit Grafikprozessoren (GPUs), die für künstliche Intelligenz eingesetzt werden, als auch Rechenzentren mit herkömmlichen Prozessoren (CPUs), die klassische Cloud-Dienste betreiben.

    Azure ist Microsofts wichtigster Wachstumstreiber: Die Cloud-Sparte erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von über 75 Milliarden US-Dollar und wächst schneller als die Konkurrenz von Amazon Web Services und Google Cloud. Auch Amazon und Google berichteten von ähnlichen Engpässen.

    Microsoft befindet sich in einer historischen Ausbauphase, um neue Rechenzentren ans Netz zu bringen – allein im vergangenen Jahr wurde eine zusätzliche Kapazität von über zwei Gigawatt geschaffen.

    "Seit dem Start von ChatGPT und GPT-4 ist es fast unmöglich geworden, Kapazitäten schnell genug zu erweitern", sagte Technikchef Kevin Scott Anfang Oktober auf der Italien Tech Week. "Selbst unsere ehrgeizigsten Prognosen erweisen sich regelmäßig als zu konservativ."

    Für diese CPU-basierten Aufgaben ist OpenAI derzeit Microsofts größter Kunde, heißt es aus dem Unternehmen.

    Da Planung, Bau und Inbetriebnahme eines Rechenzentrums Jahre dauern, sind Verzögerungen unvermeidlich. Viele Komponenten – von Halbleitern bis hin zu Transformatoren – unterliegen langen Lieferzeiten.

    Das Problem beschränke sich aber zunächst auf die USA: In Europa seien noch genügend Kapazitäten vorhanden.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 473,81$, was einem Rückgang von -9,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Speicher fehlen Wegen KI: Cloud-Kapazitäten bei Microsoft und Alphabet werden knapp Die KI hat nicht nur einen großen Energiehunger: Sie verschlingt auch Rechenkapazitäten. Daher werden Microsofts Engpässe bei Rechenzentren länger anhalten, als das Unternehmen bisher angegeben hat.