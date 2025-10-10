    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ferrari auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ferrari von 520 auf 500 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie von ihm erwartet, habe der Sportwagenbauer den bis 2030 angestrebten Anteil von Elektrofahrzeugen halbiert, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die neuen mittelfristigen Unternehmensziele lägen rund 10 Prozent unter seinen Prognosen. Er hält den Ausblick allerdings für recht konservativ und betonte, dass Ferrari in der Vergangenheit die Ziele übertroffen habe. Zudem sollten die Investitionen den Höhepunkt erreicht haben und die Barmittelgenerierung sowie die Ausschüttungen robust bleiben./gl/edh

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 355,9EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 11:44 Uhr) gehandelt.


