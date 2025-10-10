ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für Nordex auf 26 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank hebt Nordex-Kursziel auf 26 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Buy", positive Marktprognose.
- Fokus auf KI-Investitionen und Infrastruktur in Europa.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 23 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalszahlen der meisten europäischen Kapitalgüterhersteller seien vorab ein wenig zurückgekommen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Investitionszyklus für Künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren sowie die deutschen Infrastruktur-Investitionen dürften die dominierenden Themen bleiben und die französische Politik dazukommen. Die bevorzugten Titel des Experten sind Siemens Energy, Prysmian, Alstom, und Sandvik. Auch Kion und Schneider Electric sieht er weiterhin positiv./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 24,06 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +4,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 5,66 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -24,87 %/+8,51 % bedeutet.
Starke Auftragseingänge in Q3
Man muss aber schon ein paar Jahre zurück schauen.
Zur Veranschaulichung der Dax-Chart über 10 Jahre...
So sah z.B. der Konsensus für Nordex im Q1 einen Umsatz von 1,584 Mrd. Euro sowie eine EBITDA-Marge von 4,8% voraus. Nun stand aufgrund des Timings ein etwas geringerer Umsatz von 1,435 Mrd. Euro in der ersten Zeile. Da sollte man eigentlich erwarten, dass die Renatbilität ebenfalls schwächer als prognostiziert ausgefallen sein sollte, da Kosten auf weniger Umsatz verteilt werden können. Umso erstaunlicher ist die tatsächlich berichtete EBITDA-Marge von 5,5%. Wo die gelandet wäre, wenn die Umsatzprognose getroffen worden wäre, kann jeder für sich selbst raten. In jedem Fall aber nördlich von 5,5%. Die Erkenntnis, die daraus abgeleitet werden kann, ist die, dass Nordex' Profitabilität offenbar deutlich besser ist, als sie in den Modellen der Analysten bisher angenommen wird.
Vielen Dank an Ajay Patel, der m.M.n. sehr gute Fragen im Call gestellt hat. U.a. diese: "Did I hear correctly today, you deliver a 5,5% EBITDA margin on a relatively light volume quarter, you’re on track to delivering increased profitability on service, you’re seeing strong orders in Germany from last year but also see the same this year given the sizable visibility on volume ahead of us. I’m trying to put these 3 things together and thinking, well, [does] a 7% margin that we see as consensus the next year in EBITDA look right given what you’re delivering over this year and really this should be the worst margin quarter unless there is some sort of quarter to quarter effect that we need to take into account. And with that sort of mindset I just want you to maybe revisit - if you can - why 8% margin (the medium term target) is the right level for this type of business."
Offensichtlich denkt er also ganz ähnlich und man muss kein Nobelpreisgewinner sein, um sich ausrechnen zu können, in welche Richtung die Analysten demnächst ihre Schätzungen anpassen werden.
Wer wird sich in 6 oder 12 Monaten dafür interessieren, ob diese Woche irgendeiner seine Aktien partout bei €16 loswerden wollte, wenn dann völlig andere Umsatz- und Gewinnzahlen berichtet werden? Auch die längerfristige Perspektive gewinnt an Kontur wenn in Deutschland 2024 und 2025 Rekordwerte bei den Ausschreibungen erreicht werden, Genehmigungen und Umsetzungen zusammengenommen typischerweise round about 2-3 Jahre dauern. Da sollte sich jeder grob vorstellen können, wie die im Stamm-Markt Deutschland einzufahrenden Zahlen rund ums Jahr 2027 aussehen dürften.