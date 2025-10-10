    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex

    ANALYSE-FLASH

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Bank Research hebt Ziel für Nordex auf 26 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank hebt Nordex-Kursziel auf 26 Euro an.
    • Einstufung bleibt bei "Buy", positive Marktprognose.
    • Fokus auf KI-Investitionen und Infrastruktur in Europa.
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research hebt Ziel für Nordex auf 26 Euro - 'Buy'
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 23 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalszahlen der meisten europäischen Kapitalgüterhersteller seien vorab ein wenig zurückgekommen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Investitionszyklus für Künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren sowie die deutschen Infrastruktur-Investitionen dürften die dominierenden Themen bleiben und die französische Politik dazukommen. Die bevorzugten Titel des Experten sind Siemens Energy, Prysmian, Alstom, und Sandvik. Auch Kion und Schneider Electric sieht er weiterhin positiv./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nordex SE!
    Short
    26,04€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 12,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22,56€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 12,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Nordex

    +0,76 %
    +4,85 %
    +13,89 %
    +26,83 %
    +72,82 %
    +190,28 %
    +101,62 %
    -5,55 %
    +166,22 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 24,06 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +4,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 5,66 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -24,87 %/+8,51 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 26 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,00, was eine Steigerung von +8,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nordex. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Deutsche Bank Research hebt Ziel für Nordex auf 26 Euro - 'Buy' Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 23 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalszahlen der meisten europäischen Kapitalgüterhersteller seien vorab ein wenig …