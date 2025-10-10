Warburg Research senkt Aixtron auf 'Hold' und Ziel auf 15,50 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,37 % und einem Kurs von 13,40 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -4,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,45 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 1,52 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -3,35 %/+48,70 % bedeutet.