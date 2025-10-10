ANALYSE-FLASH
Warburg Research senkt Aixtron auf 'Hold' und Ziel auf 15,50 Euro
- Warburg Research stuft Aixtron von "Buy" auf "Hold" ab.
- Kursziel sinkt von 20 auf 15,50 Euro, Prognosen gesenkt.
- Halbleiterzulieferer steht vor Übergangsjahr, Aufträge schwach.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Aixtron von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 20 auf 15,50 Euro gesenkt. Der Zulieferer für die Halbleiterindustrie stehe vor einem weiteren Übergangsjahr, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Da in den nächsten zwei bis drei Quartalen keine wesentliche Erholung der Auftragslage in Sicht sei, erschienen die Konsensschätzungen für 2026 zu optimistisch. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre 2026 und 2027 merklich nach unten./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,37 % und einem Kurs von 13,40 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -4,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,45 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 1,52 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -3,35 %/+48,70 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 15,50 Euro
