Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens auf 230 Euro - 'Hold'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 246,2 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +1,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,10 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 196,76 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 246,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -10,53 %/+22,00 % bedeutet.