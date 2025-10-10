    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens auf 230 Euro - 'Hold'

    • Kursziel für Siemens auf 230 Euro angehoben.
    • Einstufung bleibt bei "Hold", Konsensschätzungen sinken.
    • Investitionszyklus für KI und Infrastruktur bleibt zentral.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 220 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalszahlen der meisten europäischen Investitionsgüterhersteller seien vorab ein wenig zurückgekommen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Investitionszyklus für Künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren sowie die deutschen Infrastruktur-Investitionen dürften die dominierenden Themen bleiben und die französische Politik dazukommen. Die bevorzugten Titel des Experten sind Siemens Energy, Prysmian, Alstom, und Sandvik. Auch Kion und Schneider Electric sieht er weiterhin positiv./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

    Siemens

    -0,12 %
    +1,84 %
    +7,10 %
    +9,24 %
    +33,55 %
    +141,55 %
    +120,74 %
    +215,72 %
    +210,91 %
    ISIN:DE0007236101WKN:723610

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 246,2 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +1,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 196,76 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 246,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -10,53 %/+22,00 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 230 Euro

