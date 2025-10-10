    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDANONE AktievorwärtsNachrichten zu DANONE

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan setzt Danone auf 'Positive Catalyst Watch'; 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan sieht Danone positiv vor Quartalszahlen.
    • Expertin Pannuti bleibt bei "Overweight"-Einstufung.
    • Nestlé und Pernod Ricard unter "Negative Catalyst Watch".
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan setzt Danone auf 'Positive Catalyst Watch'; 'Overweight'
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Danone den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Damit gab Celine Pannuti in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick ihren optimistischen Erwartungen für die anstehenden Quartalszahlen des Lebensmittelkonzerns Ausdruck. Die fundamentale Einstufung der Aktie beließ die Expertin auf "Overweight". Sie rechnet mit einer volatilen Berichtssaison und bevorzugt weiterhin Unternehmen mit einer guten Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung und niedrigeren Bewertungen. Ihre Favoriten sind Danone, Unilever, Kerry, AB Inbev, Heineken, Coca-Cola HBc und Imperial Brands. Dagegen erhalten Nestle und Pernod Ricard den Stempel "Negative Catalyst Watch"./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:15 / BST

    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan

    Verfasst von dpa-AFX
