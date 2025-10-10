JPMorgan setzt Danone auf 'Positive Catalyst Watch'; 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DANONE Aktie

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 75,76 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 11:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DANONE Aktie um +2,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,96 %.

Die Marktkapitalisierung von DANONE bezifferte sich zuletzt auf 51,70 Mrd..

DANONE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der DANONE Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 84,00EUR was eine Bandbreite von -18,29 %/+10,70 % bedeutet.