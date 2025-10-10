JPMorgan setzt Nestle auf 'Negative Catalyst Watch' - 'Neutral'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 81,00 auf Lang & Schwarz (10. Oktober 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +1,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,14 %.

Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 208,70 Mrd..

Nestle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,86CHF. Von den letzten 7 Analysten der Nestle Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 85,00CHF was eine Bandbreite von -4,96 %/+4,92 % bedeutet.