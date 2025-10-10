ANALYSE-FLASH
JPMorgan setzt Nestle auf 'Negative Catalyst Watch' - 'Neutral'
- JPMorgan stuft Nestlé auf "Negative Catalyst Watch"
- Analystin Pannuti erwartet volatile Quartalszahlen
- Bevorzugt Unternehmen mit stabiler Geschäftsentwicklung
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt. Damit gab Celine Pannuti in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick ihren skeptischen Erwartungen an die anstehenden Quartalszahlen des Lebensmittelkonzerns Ausdruck. Die fundamentale Einstufung der Aktie beließ die Expertin auf "Neutral". Sie rechnet mit einer volatilen Berichtssaison und bevorzugt weiterhin Unternehmen mit einer guten Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung und niedrigeren Bewertungen. Ihre Favoriten sind Danone, Unilever, Kerry, AB Inbev, Heineken, Coca-Cola HBc und Imperial Brands./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:15 / BST
