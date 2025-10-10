    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens Energy auf 115 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel für Siemens Energy auf 115 Euro angehoben.
    • Einstufung bleibt "Buy", positive Marktentwicklung erwartet.
    • Fokus auf KI-Investitionen und Infrastrukturprojekte.
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens Energy auf 115 Euro - 'Buy'
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalszahlen der meisten europäischen Kapitalgüterhersteller seien vorab ein wenig zurückgekommen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Investitionszyklus für Künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren sowie die deutschen Infrastruktur-Investitionen dürften die dominierenden Themen bleiben und die französische Politik dazukommen. Die bevorzugten Titel des Experten sind Siemens Energy - wegen des von ihm angenommenen neuen mittelfristigen Margenziels von mindestens 15 Prozent - sowie Prysmian, Alstom und Sandvik. Auch Kion und Schneider Electric sieht er weiterhin positiv./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET

    
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,65 % und einem Kurs von 106,5 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +0,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 85,13 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -65,23 %/-14,47 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 115 Euro

