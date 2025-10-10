ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens Energy auf 115 Euro - 'Buy'
- Kursziel für Siemens Energy auf 115 Euro angehoben.
- Einstufung bleibt "Buy", positive Marktentwicklung erwartet.
- Fokus auf KI-Investitionen und Infrastrukturprojekte.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalszahlen der meisten europäischen Kapitalgüterhersteller seien vorab ein wenig zurückgekommen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Investitionszyklus für Künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren sowie die deutschen Infrastruktur-Investitionen dürften die dominierenden Themen bleiben und die französische Politik dazukommen. Die bevorzugten Titel des Experten sind Siemens Energy - wegen des von ihm angenommenen neuen mittelfristigen Margenziels von mindestens 15 Prozent - sowie Prysmian, Alstom und Sandvik. Auch Kion und Schneider Electric sieht er weiterhin positiv./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,65 % und einem Kurs von 106,5 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +0,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 85,13 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -65,23 %/-14,47 % bedeutet.
Und da Gamesa mittelfristig auch wieder in die Gewinnzone rückt bleibt Überraschungspotenzial auf der Errragsseite. Solange der Bulle an den Weltbörsen noch läuft sollte SE mit vorneweg dabei sein....
Der Bundeswehr-Experte für den Schutz maritimer Infrastruktur kennt die potentiellen Risiken. Auf der Karte als grüne Punkte eingezeichnet: Konverterstationen. Das sind bis zu 50 Meter hohe riesige Blöcke, häufig in leuchtendem Gelb gestrichen. Sie stehen in den Windparks auf vier Füßen und sind bis zu 2,5 Milliarden Euro teuer. Diese Konverterstationen wandeln den Strom eines Windparks, bevor er über Kabel auf dem Meeresgrund an Land transportiert wird. Es sollten Abschreckungsmaßnahmen entwickelt werden, um staatliche Saboteure davon abzuhalten, sie anzugreifen, so der Bundeswehr-Experte.
Und wer ist führend im Bau von solchen Konverterstationen? Richtig, Siemens Energy! War mir vorher nicht bewusst. Jetzt verstehe ich allmählich auch den Lauf der Aktie. Hier besteht massives Potenzial für die nächsten Jahrzehnte – vor allem bedingt durch die notwendigen weltweiten Investitionen!
Quelle: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/windpark-strom-blackout-100.html
Schönes Wochenende